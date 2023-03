Verejná plaváreň v Petržalke zvyšuje prvýkrát ceny vstupného

Bratislava 30. marca (TASR) - Verejná plaváreň v bratislavskej Petržalke zvyšuje od 31. marca ceny vstupného. Dôvodom je nárast cien energií a inflácia. Nový cenník zvýhodní Petržalčanov a deti a mládež do 15 rokov. TASR o tom informovala hovorkyňa Petržalky Mária Halašková. Plaváreň zvyšuje ceny vstupného prvýkrát od svojho otvorenia v roku 2016.



"Z dlhodobého hľadiska by bolo pre plaváreň neudržateľné pokračovať v doterajšej cenotvorbe, a to ani vzhľadom na stúpajúcu návštevnosť po dvoch rokoch pandémie a dlhých nútených odstávok," konštatuje riaditeľ plavárne Marián Ščepánek.



Zatiaľ čo cena zmluvnej elektrickej energie na plavárni narástla od nového roka viac ako dvojnásobne (z pôvodných 215 za megawatthodinu na viac ako 450 eur), cena tepla vzrástla až trojnásobne (z 57 na 178 eur). Pre porovnanie, kým vlani za teplo zaplatila v priemere 10.000 eur mesačne, pri rovnakom odbere je to v roku 2023 zhruba 25.000 eur. Predstavuje to ročné navýšene o 178.000 eur.



Nový cenník sa skladá z troch základných balíkov. K dispozícii je 60-minútový, 90-minútový a 120-minútový balík. V prípade prvých dvoch vstupov zaplatia Petržalčania od 15 rokov o 1,5 eura menej ako Nepetržalčania, v prípade tretieho balíka je to o tri eurá menej.



Pre uplatnenie zľavy sa musí návštevník pri každom vstupe preukázať platným občianskym preukazom. Pre deti do troch rokov ostáva vstupné zdarma, po novom však budú viac zvýhodnené aj rodiny s deťmi. Pôvodné 150- a 180-minútové vstupy boli pre nízky záujem zrušené.



Vedenie plavárne však zároveň deklaruje aj vyššiu kvalitu služieb. V uplynulom období investovalo do technického vybavenia i mobiliáru. Najviac financií, viac ako 11.000 eur, putovalo na opravu zanedbanej vzduchotechniky. Pribudli však napríklad aj nové drevené ležadlá v bazénovej časti a saunovom svete, ale tiež nové masážne miestnosti na poschodí. Naplánované sú ďalšie investície či spustenie e-shopu a možnosť elektronického predaja vstupeniek aj permanentiek. "V snahe šetriť energie plánujeme na strechu plavárne umiestniť fotovoltické panely," doplnil Ščepánek.



Aktuálny cenník je dostupný na webe plavárne, kde je k dispozícii i v anglickom a nemeckom jazyku.