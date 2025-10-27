< sekcia Regióny
Verejné korčuľovanie bude aj na zimnom štadióne v Dúbravke
Stredajšie korčuľovanie bude mať počas sezóny čas od 17.00 do 18.30 h.
Autor TASR
Bratislava 27. októbra (TASR) – Verejné korčuľovania sa najbližšiu nedeľu (2. 11.) podvečer začne aj na zimnom štadióne na Harmincovej ulici v bratislavskej Dúbravke. Informuje o tom mestská časť (MČ) na sociálnej sieti.
„Verejné korčuľovanie sa začína budúcu nedeľu v čase 17.00 – 19.00 h a následne bude v priebehu sezóny počas víkendov k dispozícii v rovnakom čase aj sobotňajší termín,“ spresnila MČ. Doplnila, že stredajšie korčuľovanie bude mať počas sezóny čas od 17.00 do 18.30 h.
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení (STaRZ) hlavného mesta SR Bratislavy na svojom webe pripomína, že stredajší termín v čase od 17.30 h do 19.00 h platí aj pre verejné korčuľovanie na zimnom štadióne Ondreja Nepelu, kde sa sezóna počas víkendov začala už 18. októbra.
