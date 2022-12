Verejné korčuľovanie v Poprade bude k dispozícii na troch plochách

Poprad 8. decembra (TASR) - Verejné korčuľovanie môžu Popradčania využívať na troch ľadových plochách, v súvislosti so šetrením mesto tento rok nebude prevádzkovať klzisko pri Aréne Poprad. Informovala o tom radnica s tým, že už od septembra je bezplatné verejné korčuľovanie každú stredu na zimnom štadióne a každú sobotu v novej hokejovej tréningovej hale.



Okrem Štedrého večera a Silvestra bude v tomto režime korčuľovanie aj v ďalšom období. Na zimnom štadióne bude môcť verejnosť korčuľovať v rámci podujatia Vianoce na ľade aj v druhý sviatok vianočný popoludní od 14. do 16. hodiny, a taktiež v piatok 30. decembra medzi 17. a 19. hodinou.



Začiatkom tohto týždňa uviedli do prevádzky ľadovú plochu aj na sídlisku Juh pri Centre voľného času. Korčuľovanie tam bude možné v pracovných dňoch v troch popoludňajších blokoch, cez prázdniny a sviatky bude rozpis upravený. Aktualizovaný harmonogram obsadenosti plochy nájdu obyvatelia na webovom sídle mesta.



Z dôvodu ekonomických a energetických opatrení nebude v tejto sezóne k dispozícii menšia ľadová plocha pri Aréne. "Tá je totiž staršia, a preto aj energeticky náročnejšia na údržbu," zdôvodnila radnica.