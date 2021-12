Verejné korčuľovanie v Poprade zatiaľ pre pandémiu nebude

Poprad 3. decembra (TASR) - Vzhľadom na zlú pandemickú situáciu a s ňou súvisiaci tzv. lockdown a zákaz vychádzania nemôže mesto Poprad zatiaľ sprístupniť verejné korčuľovanie na zimnom štadióne ani na ľadových plochách pred arénou a pri centre voľného času (CVČ). TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Jarmila Hlaváčová.



"Novootvorené hokejbalové ihrisko na sídlisku starý Juh pri CVČ bolo skonštruované ako multifunkčná plocha a v zime bude slúžiť na korčuľovanie pre širokú verejnosť. Mesto pripravilo všetky technické podmienky na sprevádzkovanie oboch popradských vonkajších ľadových plôch," uviedol primátor Popradu Anton Danko.



Keďže na zimnom štadióne v uplynulých dňoch pribudla nová rolba, jedna z pôvodných bola presunutá do CVČ. Návštevníci budú mať podľa mesta k dispozícii kvalitný ľad.



"Som presvedčený, že pohyb na čerstvom vzduchu je pre nás všetkých prospešný. Preto som vždy inicioval vznik takýchto projektov a budem ich podporovať. Žiaľ, opatrenia súvisiace s pandémiou nám zatiaľ bránia sprístupniť túto aktivitu Popradčanom. Verím však, že na Vianoce sa to uvoľní. Sme pripravení do troch dní plnohodnotne spojazdniť obidve exteriérové ľadové plochy," dodal primátor.



Samospráva situáciu podľa Hlaváčovej denne monitoruje a v prípade zmien alebo úprav vyhlášok bude na to ihneď reagovať.