Verejné obstarávanie môže byť dobrý sluha, tvrdí M. Vallo

Bratislava 11. decembra (TASR) - Verejné obstarávanie môže byť veľmi dobrý sluha a moderný nástroj pre každého, kto chce transparentne, v najlepšej kvalite a za najlepšiu cenu získať tovar alebo služby. V stredu to vyhlásil primátor Bratislavy Matúš Vallo po pracovnom stretnutí s predsedom Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Miroslavom Hlivákom na pôde bratislavského magistrátu.



Stretnutie bolo podľa Valla príležitosťou na výmenu informácií o potrebách samosprávy i na doriešenie niektorých otázok, ktoré sú pre mesto Bratislava dôležité. "Rozoberali sme aj možnosť, ako firmám, ktoré nám neposkytujú kvalitné služby, odoprieť prístup k našim budúcim verejným obstarávaniam," poznamenal primátor s tým, že niektoré firmy majú stále samosprávu za akoby slabý element, s ktorým si môžu robiť, čo chcú, predlžovať termíny či odovzdať nekvalitu. "To sa musí zmeniť," vyhlásil Vallo. Deklaruje, že postupy vo verejnom obstarávaní sa snaží mesto Bratislava robiť maximálne transparentne. "Na meste máme rozbehnutých viacero súťaží, len Metropolitný inštitút Bratislavy pripravuje 42 architektonických súťaží na nasledujúce tri roky," spresnil.



Šéf ÚVO po stretnutí uviedol, že návštevou na bratislavskom magistráte ukončil ÚVO tohtoročné výjazdové rokovania v jednotlivých krajoch na Slovensku. "Ako posledný región sme si zvolili Bratislavu. Snažíme sa búrať mýty o zložitosti verejného obstarávania. Pripravujeme k tomu legislatívne i nelegislatívne opatrenia," uviedol.



Hlivák tvrdí, že ak sa k verejným peniazom budú inštitúcie a ľudia správať ako k vlastným, použijú zdravý rozum, moderné trendy obstarávania, tak sa ukáže, že obstarávať sa na Slovensku dá. "Cítim zo strany samospráv, či sú to obce, mestá, vyššie územné celky, silnú spoločenskú snahu zmeniť v nasledujúcom programovom období systém kontroly verejného obstarávania, aby platil princíp jedenkrát a dosť," podotkol. Tvrdí, že po roku návštev a diskusií v regiónoch chce návrh spoločne presadzovať, aby bol aj pretavený do nového programového obdobia.