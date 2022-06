Verejné obstarávanie na nákup električiek v Košiciach vyšetruje NAKA

Košice 22. júna (TASR) – V súvislosti s verejným obstarávaním na nákup električiek v Košiciach začala Národná kriminálna agentúra (NAKA) v máji trestné stíhanie pre zločin machinácií pri verejnom obstarávaní (VO) a verejnej dražbe. Pre TASR to uviedol hovorca policajného prezídia Michal Slivka.



Vyšetrovateľ NAKA podľa Slivku vedie trestné stíhanie 'vo veci', teda doposiaľ nevzniesol obvinenie voči žiadnej osobe. "Predmetom trestného stíhania je zistiť, či v úmysle spôsobiť inému škodu alebo zadovážiť sebe alebo inému prospech v súvislosti s daným verejným obstarávaním došlo ku konaniu, ktoré je v rozpore so všeobecne záväzným predpisom o verejnom obstarávaní, respektíve k dojednaniu prednosti alebo výhodnejších podmienok niektorému súťažiteľovi na úkor iných súťažiteľov," spresnil s tým, že k ďalším okolnostiam sa vzhľadom na prebiehajúce trestné stíhanie nie je možné vyjadriť.



VO s názvom Obnova vozidlového parku električiek v Košiciach - 2. časť vyhlásil vlani vo februári Dopravný podnik mesta Košice (DPMK). "V súčasnosti sa vzhľadom na prebiehajúce trestné stíhanie v danej veci nie je možné vyjadriť," reagoval pre TASR.



Celková predpokladaná hodnota zákazky na dodanie 30 kusov električiek bola 79 miliónov eur bez DPH. Na prvých desať kusov bolo mestu z eurofondov pridelených 25 miliónov, pričom mesto malo doplatiť zhruba 1,3 milióna eur. Dodanie ďalších električiek bolo rozdelené na celé obdobie platnosti rámcovej zmluvy. DPMK koncom marca vypovedal zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP). Podľa magistrátu tak urobil preto, lebo uchádzači vo VO mu deklarovali, že električky by v zmysle zmluvy nestihli dodať. Vzniknutú situáciu spôsobil podľa mesta konkurenčný boj. K predlžovaniu lehôt prispeli námietky a odvolania zo strany oboch uchádzačov podané na Úrad pre verejné obstarávanie.