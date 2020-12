Verejné priestory pre Bratislavu navrhne 6 architektonických tímov

Bratislava 3. decembra (TASR) – Verejné priestory bude pre mesto Bratislava navrhovať a projektovať šesť architektonických tímov, ktoré vzišli zo súťaže. Oznámil to mestský Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB), ktorý s hlavným mestom vyhlásil v máji súťaž pre architektonické ateliéry. Na mestských zadaniach tak budú pracovať architekti ocenení napríklad za projekty, ako Atrium, Mlynica, Nová synagóga Žilina či komplex Nido.



Do súťaže sa prihlásilo 19 tímov, z ktorých najviac bodov za všetky kategórie získal ateliér Studený architekti v spolupráci s architektonickou kanceláriou Ľubomíra Závodného, Petrom Stecom a Terra Florida. Taktiež ateliér GutGut spolu s 2ka. Ateliér Atrium v spolupráci so Štefanom Zahatňanským, Livinark a arch&crafts. Ateliér PLURAL spolu s ateliérmi zerozero a Diervilla. Ateliér MAPA architekti a ateliér Grido architekti spolu s Magdalénou Horňákovou – Atelier DUMA.



"Architekti súťažili medzi sebou aj ponúkanou cenou, no najdôležitejším kritériom boli kvalitné predchádzajúce realizácie, za ktoré boli v minulosti ocenení alebo nominovaní v celoslovenských a medzinárodných architektonických súťažiach. Na súťaž mal ateliér predložiť päť predchádzajúcich ocenených alebo nominovaných diel," informovala Marcela Glevická z MIB.



Vybratí architekti budú s mestom spolupracovať najbližšie štyri roky na rôznych zákazkách pri tvorbe verejných priestorov, obnove mestských parkov či budov. Hodnota zákazky na celé obdobie je 700.000 eur bez DPH. Pôjde o zákazky rôzneho rozsahu, od menších v hodnote tisícov eur, po komplexnejšie zákazky v predpokladanej hodnote do desiatok tisíc eur.



"Konkrétne zadania do 10.000 eur budú zadávané automaticky tímom podľa poradia, pri zadaniach nad túto sumu, bude šestica tímov opätovne medzi sebou súťažiť," spresnila Glevická. Na komplexnejšie zadania bude MIB aj naďalej vyhlasovať samostatné súťaže návrhov, v ktorých sa architekt bude vyberať na základe najlepšieho návrhu.