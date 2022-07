Verejné priestory v Rožňave spásajú ovce, starajú sa o ne klienti DSS

Rožňava 26. júla (TASR) - Zelené verejné priestory v Rožňave začali v uplynulých týždňoch spásať ovce, ktoré tak v starostlivosti o trávnaté plochy na niektorých miestach nahradili stroje na kosenie. Celá myšlienka má navyše i sociálny rozmer, o zvieratá sa totiž spoločne s pastierom starajú klienti Domova sociálnych služieb (DSS) Jasanima. TASR o tom informoval Miloslav Kováč z občianskeho združenia Druživa.



"Živé kosačky" sa v Rožňave objavili pred niekoľkými týždňami a spočiatku len prechádzali aklimatizáciou v komunitnej záhrade DSS. V uplynulom období však ovce začali v spolupráci s technickými službami mesta spásať vopred vybrané trávnaté plochy. Na projekte s názvom Sociálne a inovačne na zeleň v meste (SINZEM) spolupracuje OZ Druživa spoločne s DSS Jasanima, samosprávou a Košickým samosprávnym krajom.



"Na trvalom stanovišti v areáli DSS sa o ovečky spoločne s pastierom starajú klienti zariadenia. Ide o jednoduché úkony súvisiace s kŕmením a starostlivosťou o ovečky. Pre DSS sa tak rozširujú možnosti terapie prácou pre ich klientov, ktorá pomáha klientom zlepšovať ich celkový rozvoj, sebavedomie a dodáva im pocit užitočnosti," vysvetlil Kováč.



Okrem sociálnych benefitov projekt prináša i ekologické výhody. Namiesto strojov sa o vybrané trávnaté plochy budú starať ovce, ktoré budú zeleň súčasne i hnojiť. "Pri takejto dlhodobej starostlivosti o zelené plochy sa to prejaví zvýšením biodiverzity, vyššou druhovou rozmanitosťou rastlín a tým aj živočíchov, hlavne hmyzu," dodal Kováč.



V areáli DSS sú zatiaľ umiestnené štyri ovce, v budúcnosti by sa však stádo mohlo v prípade potreby ešte rozširovať. V rámci projektu bude v areáli zariadenia zrekonštruovaný i skleník, kde chce OZ spoločne s DSS obnoviť pestovateľskú činnosť. Pestovať by tu chceli napríklad rastliny pre mestskú zeleň. Pribudnúť by tu tiež mali štyri včelie úle.