Verejné priestranstvá v L. Mikuláši na jar skrášlia tisíce kvetov

Liptovský Mikuláš 12. novembra (TASR) – Vybrané lokality v Liptovskom Mikuláši budú na jar budúceho roka zdobiť tisíce kvetov. Postarali sa o to zamestnanci tamojších Verejnoprospešných služieb (VPS), ktorí v týchto dňoch v meste vysadili 6000 kusov cibuľovín na celkovej ploche 120 štvorcových metrov. Informovala o tom hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková.



Nové záhony pribudnú pri autobusových zastávkach v Okoličnom a na Rachmaninovom námestí, v Demänovej v parku, na Žiarskej ulici na Podbrezinách, na ostrovčeku križovatky Demänovskej ulice v Palúdzke. "Ide v prevažnej miere o hyacinty, o krokusy, o narcisy či o tulipány, teda o kvety, ktoré na jar rozkvitnú ako prvé," priblížila dendrologička VPS Zuzana Štreitová.



Pri aplikácii pracovníci použili metódu kombinácie malotraktora so špeciálnym vysádzačom do trávnika. "Výhodou takejto výsadby je, že nie je potrebná akákoľvek údržba, či už v podobe okopávania alebo odburiňovania," doplnila hovorkyňa mesta.