Verejné prístavy už nepočítajú s výstavbou LNG terminálu v Bratislave
K projektu nie je v súčasnosti schválený časový harmonogram jeho realizácie.
Autor TASR
Bratislava 26. februára (TASR) - Spoločnosť Verejné prístavy už nepočíta s výstavbou terminálu na skvapalnený zemný plyn (LNG) v Bratislave. K projektu nie je v súčasnosti schválený časový harmonogram jeho realizácie. Vyplýva to z vyjadrenia, ktoré TASR poskytla Katarína Šubertová z kancelárie generálneho riaditeľa spoločnosti. Enviroorganizácia Greenpeace Slovensko, ktorá proti projektu bojovala, toto rozhodnutie víta.
„Projekt sa momentálne nenachádza v realizačnej fáze, keďže po ukončení predprojektovej prípravy nebolo prijaté rozhodnutie o jeho prechode do realizačnej fázy,“ ozrejmila Šubertová.
K realizácii projektu nedošlo podľa nej predovšetkým z finančných a strategických dôvodov vrátane nedostatku európskeho spolufinancovania a slabého trhového dopytu. „Dopyt po LNG ako palive pre vnútrozemskú vodnú dopravu na Dunaji je v súčasnosti obmedzený. Podiel plavidiel s alternatívnym pohonom v európskej flotile je veľmi nízky,“ tvrdí Šubertová.
Slabý dopyt po alternatívnych palivách v lodnej doprave je podľa Verejných prístavov spôsobený najmä chýbajúcou legislatívou, ktorá by obmedzovala staré naftové motory, a vysokou finančnou náročnosťou remotorizácie lodí bez dotácií.
Greenpeace Slovensko plánovanú výstavbu LNG terminálu kritizoval od roku 2021 a upozorňoval na negatívne dôsledky, ktoré by pre hlavné mesto a jeho obyvateľov mohol znamenať. „Od začiatku sme hovorili, že LNG terminál v Bratislave je hlúposť - v kontexte možných výbuchov by znamenal vážne bezpečnostné riziko pre obyvateľov, rovnako aj ohrozenie pitnej vody na Žitnom ostrove a tiež zhoršenie kvality ovzdušia,“ povedala koordinátorka klimatickej a energetickej kampane Greenpeace Slovensko Dorota Osvaldová. Doplnila, že terminál by sa podieľal aj na zhoršení klimatickej krízy. Plyn podľa Osvaldovej nie je ekologický, je to fosílne palivo, ktoré je príčinou klimatickej krízy. „LNG terminál by znamenal mnohomiliónovú investíciu do falošného riešenia,“ podotkla.
Terminál mal byť umiestnený v bratislavskom verejnom prístave, na hlavnom toku Dunaja a na polostrove prístavného bazéna Pálenisko. Plocha areálu navrhovanej činnosti mala zaberať 5500 štvorcových metrov. V blízkosti sa nachádza Prístavný most. Náklady na výstavbu odhadoval investor približne na 40 miliónov eur bez DPH.
