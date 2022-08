Verejné toalety v Banskej Bystrici sú počas letnej sezóny bezplatné

Banská Bystrica 6. augusta (TASR) – Zrekonštruované mestské verejné toalety na Námestí SNP a na Štefánikovom nábreží pri parku pod Pamätníkom SNP, ktoré sa po dlhých rokoch dočkali komplexnej obnovy, môžu Banskobystričania i návštevníci mesta pod Urpínom využívať počas letnej turistickej sezóny bezplatne. V prevádzke sú každý deň od 9.00 do 21.00 h, v prípade konania kultúrno-spoločenských podujatí sú pre verejnosť otvorené do polnoci. TASR o tom informovala Dominika Adamovičová, hovorkyňa banskobystrického primátora.



"Po skončení sezóny sa ich fungovanie zhodnotí a navrhne model pre ďalšie obdobie," dodala.



Verejné toalety v oboch lokalitách mesto naposledy obnovovalo pred takmer 30 rokmi. Teraz sú vybavené kamerovým systémom, priestorom pre rodičov s deťmi i sprchou. Celkové náklady na obnovu dosiahli približne 450.000 eur.



"Podarilo sa zaizolovať celý priestor. Vymenili sme vodovodné a elektrické rozvody, osadili nové obklady a sanitu. Počet toaliet zostal zachovaný, akurát jednu z dvoch spŕch sme nahradili prebaľovacím kútikom a umývadlom, čo verím, ocenia pri pobyte v centre mesta hlavne mamičky a oteckovia s malými deťmi," reagoval primátor Ján Nosko.



Samospráva pristúpila k rekonštrukcii toaliet po zhoršení ich technického stavu a po opakujúcich sa poruchách rozvodov inžinierskych sietí. Do objektu súčasne presakovala zrážková voda. V rámci rekonštrukčných prác zmodernizovala aj vstupné schodisko vedúce k toaletám. Novinkou je jeho vyhrievanie, ktoré má najmä počas jesenných a zimných mesiacov zabezpečiť suchý a bezpečný priestor pri vstupe do objektu.