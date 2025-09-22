< sekcia Regióny
Verejné toalety v Banskej Bystrici uzavreli, pokračuje modernizácia
Autor TASR
Banská Bystrica 22. septembra (TASR) - Mesto Banská Bystrica začína od pondelka s treťou etapou modernizácie verejných toaliet na Námestí SNP. Počas rekonštrukčných prác sú pre verejnosť uzavreté. Samospráva na to vynaloží z mestského rozpočtu zhruba 247.000 eur. TASR o tom informovala hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková.
Prvá etapa obnovy verejných toaliet sa realizovala v roku 2022 a spočívala v kompletnej rekonštrukcii interiéru i modernizácii zastaraných priestorov. O rok neskôr obnovili vonkajšiu kanalizáciu. Vysúťažený zhotoviteľ, spoločnosť Ermako, by mal práce ukončiť do 28. novembra.
„V poslednej etape prejde stavebnými úpravami predovšetkým exteriér. Ukončí sa napojenie vonkajších rozvodov vody do novej kanalizácie. Práce sa zamerajú aj na montáž novej hydroizolácie stropu toaliet. Výsadba, ktorá sa v tomto priestore aktuálne nachádza, bude odstránená. Po rekonštrukčných prácach a uložení nového materiálu sa Záhradnícke a rekreačné služby postarajú o novú trvalkovú výsadbu,“ vysvetlil Milan Paprčka z oddelenia technicko-prevádzkového mestského úradu.
Stavebnými úpravami prejde aj elektroinštalácia v interiéri toaliet a vzduchotechnika. Nainštalujú tiež zariadenia na umožnenie platieb v hotovosti i cez platobný terminál.
