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Verejné zhromaždenia v Bratislave si vyžiadajú dopravné obmedzenia
Polícia zároveň vyzýva vodičov a ďalších účastníkov cestnej premávky, aby sa v čase konania zhromaždení vyhli prejazdu cez dané ulice a na prejazd využili alternatívne trasy.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 16. novembra (TASR) - Verejné zhromaždenia, ktoré sa budú konať v utorok (17. 11.) v Bratislave, si môžu vyžiadať výrazné dopravné obmedzenia v širšom centre hlavného mesta. Týkať sa môžu Jakubovho námestia, Župného námestia, Námestia Nežnej revolúcie, Námestia Slobody, Námestia SNP a okolitých ulíc. Počítať s nimi treba najmä po 16.00 h. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.
„Bratislavskí dopravní policajti budú situáciu v cestnej premávke aktívne vyhodnocovať a na základe toho usmerňovať, riadiť a zabezpečovať odklon individuálnej aj hromadnej dopravy,“ skonštatovala Šimková.
Polícia zároveň vyzýva vodičov a ďalších účastníkov cestnej premávky, aby sa v čase konania zhromaždení vyhli prejazdu cez dané ulice a na prejazd využili alternatívne trasy. Apeluje tiež na vodičov, aby sa riadili pokynmi polície.
Na možné dopravné obmedzenia počas celého dňa upozorňuje aj Mestská polícia (MsP) v Bratislave, keďže počas dňa je naplánovaných viacero verejných zhromaždení a spomienkových podujatí. Na bezpečnosť i verejný poriadok budú dohliadať posilnené hliadky mestskej i štátnej polície. Verejnosť žiada o rešpektovanie pokynov hliadok a organizátorov.
„Bratislava je otvoreným a tolerantným mestom. Vyzývame preto všetkých, aby si tento deň pripomenuli pokojne a kultivovane, rešpektovali právo ostatných na vyjadrenie vlastného názoru a do ulíc neprinášali pyrotechniku, zbrane ani iné nebezpečné predmety,“ odkazuje mestská polícia na sociálnej sieti.
V prípade akéhokoľvek protiprávneho konania odporúča kontaktovať mestskú políciu na čísle 159 alebo Policajný zbor na linke 158. Obrátiť sa bude možné aj na policajné hliadky priamo v uliciach.
„Bratislavskí dopravní policajti budú situáciu v cestnej premávke aktívne vyhodnocovať a na základe toho usmerňovať, riadiť a zabezpečovať odklon individuálnej aj hromadnej dopravy,“ skonštatovala Šimková.
Polícia zároveň vyzýva vodičov a ďalších účastníkov cestnej premávky, aby sa v čase konania zhromaždení vyhli prejazdu cez dané ulice a na prejazd využili alternatívne trasy. Apeluje tiež na vodičov, aby sa riadili pokynmi polície.
Na možné dopravné obmedzenia počas celého dňa upozorňuje aj Mestská polícia (MsP) v Bratislave, keďže počas dňa je naplánovaných viacero verejných zhromaždení a spomienkových podujatí. Na bezpečnosť i verejný poriadok budú dohliadať posilnené hliadky mestskej i štátnej polície. Verejnosť žiada o rešpektovanie pokynov hliadok a organizátorov.
„Bratislava je otvoreným a tolerantným mestom. Vyzývame preto všetkých, aby si tento deň pripomenuli pokojne a kultivovane, rešpektovali právo ostatných na vyjadrenie vlastného názoru a do ulíc neprinášali pyrotechniku, zbrane ani iné nebezpečné predmety,“ odkazuje mestská polícia na sociálnej sieti.
V prípade akéhokoľvek protiprávneho konania odporúča kontaktovať mestskú políciu na čísle 159 alebo Policajný zbor na linke 158. Obrátiť sa bude možné aj na policajné hliadky priamo v uliciach.