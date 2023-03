Verejné zhromaždenie na Hodžovom námestí môže podvečer obmedziť MHD

Bratislava 3. marca (TASR) - Protestné zhromaždenie Pochod za mier, ktoré sa má konať v piatok podvečer na Hodžovom námestí v Bratislave, môže dočasne obmedziť niektoré linky mestskej hromadnej dopravy (MHD). Upozorňuje na to Dopravný podnik Bratislava (DPB) na svojom webe. Na jeho pokojný priebeh bude dohliadať polícia. Ďalšie zhromaždenie je ohlásené na Hviezdoslavovom námestí, v časti pred Veľvyslanectvom USA.



Protestné zhromaždenie Pochod za mier je naplánované v čase od 17.00 do približne 19.00 h na Hodžovom námestí. Jeho súčasťou má byť aj pochod účastníkov z Hodžovho námestia na Námestie SNP cez Kamenné námestie.



"Počas pochodu môže dôjsť ku krátkodobým prerušeniam električkovej dopravy na Špitálskej (linky 1, 3 a 4), Námestí SNP (linka 1) a na Hurbanovom námestí (linka 9)," približuje mestský dopravca. Z Námestia SNP má pochod pokračovať medzi Veľvyslanectvom Ukrajiny v SR a Veľvyslanectvom Ruskej federácie v SR. Preto môže dôjsť aj ku krátkodobým prerušeniam trolejbusovej dopravy na Mudroňovej ulici, v okolí zastávky Červený kríž. Dotknúť sa to môže liniek 44 a 47.



Dopravu bude operatívne riadiť dopravný dispečing i polícia, ktorá bude zároveň dohliadať na pokojný priebeh verejných zhromaždení. "Tak, aby nebol ohrozený verejný poriadok a zároveň, aby ochránil účastníkov konania a nedošlo k ujme na majetku či zdraví," odkazuje polícia na sociálnej sieti.



Zhromaždenie Pochod za mier na Hodžovom námestí je naplánované od 17.10 do 19.00 h. Zhromaždenie na Hviezdoslavovom námestí je ohlásené medzi 18.00 a 20.00 h.