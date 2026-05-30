< sekcia Regióny
Verejnosť bude môcť nazrieť do priestorov vodárenskej nádrže Turček
Vodárenská nádrž Turček je bežne pre verejnosť úplne uzavretá.
Autor TASR
Turček 30. mája (TASR) - Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) počas soboty sprístupní verejnosti vodárenskú nádrž Turček. Deň otvorených dverí organizuje pri príležitosti 30. výročia jej uvedenia do prevádzky. Návštevníci budú môcť od 9.00 do 15.00 h nazrieť do miest, kam sa bežne verejnosť nedostane a zažiť vodnú stavbu z úplne inej perspektívy. TASR o tom informoval hovorca SVP Marián Bocák.
Návštevníkov čaká sprístupnenie vnútorných častí vodnej stavby, prezentácia o vodnej stavbe či ukážky práce vodohospodárskych laboratórií a potápačov. Program tiež prinesie tvorivé dielne o živote v mokradiach, zážitkové čítanie, hernú zónu pre deti, maľovanie na tvár, nafukovacie atrakcie i možnosť občerstvenia.
Vodárenská nádrž Turček je bežne pre verejnosť úplne uzavretá. Historicky sa jej brány otvorili verejnosti len raz. „A pritom je to skutočný technický unikát uprostred Kremnických vrchov. Hrádza vysoká 59 metrov je z 1,2 milióna kubických metrov materiálu. Má kapacitu až 10,8 milióna kubických metrov vody,“ priblížili z SVP s tým, že nádrž chráni pred povodňami a vyrába zelenú energiu.
Návštevníci budú môcť parkovať pod hrádzou, v prípade zaplnenia aj na určených plochách v obci Turček. SVP upozorňuje, že vstup do interiéru a exteriéru vodnej stavby je na vlastné riziko. Vstup do podzemných častí je vhodný pre návštevníkov schopných zdolať približne 1000 schodov. „Z bezpečnostných dôvodov môže byť vstup obmedzený maloletým osobám a osobám pod vplyvom alkoholu. Odporúčame vhodnú obuv pre možný mokrý povrch v podzemných častiach,“ doplnil Bocák.
Návštevníkov čaká sprístupnenie vnútorných častí vodnej stavby, prezentácia o vodnej stavbe či ukážky práce vodohospodárskych laboratórií a potápačov. Program tiež prinesie tvorivé dielne o živote v mokradiach, zážitkové čítanie, hernú zónu pre deti, maľovanie na tvár, nafukovacie atrakcie i možnosť občerstvenia.
Vodárenská nádrž Turček je bežne pre verejnosť úplne uzavretá. Historicky sa jej brány otvorili verejnosti len raz. „A pritom je to skutočný technický unikát uprostred Kremnických vrchov. Hrádza vysoká 59 metrov je z 1,2 milióna kubických metrov materiálu. Má kapacitu až 10,8 milióna kubických metrov vody,“ priblížili z SVP s tým, že nádrž chráni pred povodňami a vyrába zelenú energiu.
Návštevníci budú môcť parkovať pod hrádzou, v prípade zaplnenia aj na určených plochách v obci Turček. SVP upozorňuje, že vstup do interiéru a exteriéru vodnej stavby je na vlastné riziko. Vstup do podzemných častí je vhodný pre návštevníkov schopných zdolať približne 1000 schodov. „Z bezpečnostných dôvodov môže byť vstup obmedzený maloletým osobám a osobám pod vplyvom alkoholu. Odporúčame vhodnú obuv pre možný mokrý povrch v podzemných častiach,“ doplnil Bocák.