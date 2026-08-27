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Verejnosť bude môcť opäť behom podporiť Mobilný hospic sv. Lujza
Organizátorom podujatia je nezisková organizácia Sv. Lujza, ktorá prostredníctvom mobilného hospicu poskytuje odbornú zdravotnú a paliatívnu starostlivosť nevyliečiteľne chorým pacientom priamo v ich domácom prostredí.
Autor TASR
Prievidza 27. augusta (TASR) - Verejnosť bude môcť opäť behom podporiť Mobilný hospic sv. Lujza. Piaty ročník charitatívneho podujatia bude v sobotu (29. 8.) v Lesoparku v Prievidzi, jeho súčasťou bude i sprievodný program zameraný na zdravie, prevenciu, medzigeneračné spájanie a predstavenie činnosti hospicu. Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.
„Cieľom podujatia je spojiť ľudí všetkých generácií, priblížiť verejnosti význam domácej hospicovej starostlivosti a podporiť pomoc nevyliečiteľne chorým pacientom, ktorí chcú zostať v závere života doma v starostlivosti svojich blízkych,“ priblížila Beňadiková.
Záujemcovia mali možnosť zaregistrovať sa do stredajšej (26. 8.) polnoci. Účastníci si môžu vybrať z dvoch tratí. Pre bežcov je pripravený päťkilometrový beh s časomierou, ktorý povedie lesoparkom po spevnenom prírodnom povrchu. Rodiny s deťmi, seniori aj ľudia so zdravotným obmedzením sa môžu zapojiť do jednokilometrového medzigeneračného behu alebo prechádzky. Podujatie tak nie je určené iba skúseným športovcom, ale každému, kto chce pohybom podporiť dobrú vec.
„Beh pre mobilný hospic nie je iba športovým podujatím. Je predovšetkým vyjadrením solidarity s ľuďmi, ktorí prežívajú náročné obdobie nevyliečiteľnej choroby, a s ich rodinami. Každý účastník nám pomáha šíriť myšlienku, že aj záver života možno prežiť dôstojne, doma a v blízkosti svojich najbližších,“ uviedla Veronika Takáčová z neziskovej organizácie Sv. Lujza.
Súčasťou podujatia bude aj sprievodný program zameraný na zdravie, prevenciu, medzigeneračné prepájanie a predstavenie práce mobilného hospicu, návštevníci sa budú môcť dozvedieť viac o paliatívnej starostlivosti a o možnostiach pomoci pacientom a ich rodinám.
„V roku 2025 sa do Behu pre mobilný hospic zapojilo 520 registrovaných účastníkov a približne 100 dobrovoľníkov. Ambíciou organizátorov je aj tento rok vytvoriť podujatie, ktoré spojí šport, komunitu a pomoc ľuďom v náročnej životnej situácii,“ dodala Beňadiková.
Organizátorom podujatia je nezisková organizácia Sv. Lujza, ktorá prostredníctvom mobilného hospicu poskytuje odbornú zdravotnú a paliatívnu starostlivosť nevyliečiteľne chorým pacientom priamo v ich domácom prostredí. Súčasťou jej pomoci je aj sociálne, špecializované a smútkové poradenstvo pre pacientov a ich blízkych, ako aj požičovňa kompenzačných pomôcok. Od začiatku svojej činnosti pomohla viac ako 1150 pacientom dôstojne dožiť doma.
„Cieľom podujatia je spojiť ľudí všetkých generácií, priblížiť verejnosti význam domácej hospicovej starostlivosti a podporiť pomoc nevyliečiteľne chorým pacientom, ktorí chcú zostať v závere života doma v starostlivosti svojich blízkych,“ priblížila Beňadiková.
Záujemcovia mali možnosť zaregistrovať sa do stredajšej (26. 8.) polnoci. Účastníci si môžu vybrať z dvoch tratí. Pre bežcov je pripravený päťkilometrový beh s časomierou, ktorý povedie lesoparkom po spevnenom prírodnom povrchu. Rodiny s deťmi, seniori aj ľudia so zdravotným obmedzením sa môžu zapojiť do jednokilometrového medzigeneračného behu alebo prechádzky. Podujatie tak nie je určené iba skúseným športovcom, ale každému, kto chce pohybom podporiť dobrú vec.
„Beh pre mobilný hospic nie je iba športovým podujatím. Je predovšetkým vyjadrením solidarity s ľuďmi, ktorí prežívajú náročné obdobie nevyliečiteľnej choroby, a s ich rodinami. Každý účastník nám pomáha šíriť myšlienku, že aj záver života možno prežiť dôstojne, doma a v blízkosti svojich najbližších,“ uviedla Veronika Takáčová z neziskovej organizácie Sv. Lujza.
Súčasťou podujatia bude aj sprievodný program zameraný na zdravie, prevenciu, medzigeneračné prepájanie a predstavenie práce mobilného hospicu, návštevníci sa budú môcť dozvedieť viac o paliatívnej starostlivosti a o možnostiach pomoci pacientom a ich rodinám.
„V roku 2025 sa do Behu pre mobilný hospic zapojilo 520 registrovaných účastníkov a približne 100 dobrovoľníkov. Ambíciou organizátorov je aj tento rok vytvoriť podujatie, ktoré spojí šport, komunitu a pomoc ľuďom v náročnej životnej situácii,“ dodala Beňadiková.
Organizátorom podujatia je nezisková organizácia Sv. Lujza, ktorá prostredníctvom mobilného hospicu poskytuje odbornú zdravotnú a paliatívnu starostlivosť nevyliečiteľne chorým pacientom priamo v ich domácom prostredí. Súčasťou jej pomoci je aj sociálne, špecializované a smútkové poradenstvo pre pacientov a ich blízkych, ako aj požičovňa kompenzačných pomôcok. Od začiatku svojej činnosti pomohla viac ako 1150 pacientom dôstojne dožiť doma.