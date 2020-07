Verejnosť má naďalej zakázaný prístup do kancelárií magistrátu Košíc

Košice 1. júla (TASR) – Verejnosť má aj naďalej zakázaný vstup do kancelárií košického magistrátu s výnimkou prízemia. Informuje o tom mesto Košice na svojej webovej stránke s tým, že toto opatrenie predĺžili do odvolania aj vzhľadom na prebiehajúce epidemiologické šetrenie.



Pripomína, že občania si stále môžu vybaviť svoje úradné záležitosti na prízemí v priestoroch pri kancelárii prvého kontaktu počas štandardných úradných hodín.



Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) ešte vykonáva epidemiologické šetrenie u všetkých ľudí, ktorí prišli do kontaktu s osobou, u ktorej sa preukázal pozitívny test na nový koronavírus. Konkrétne podrobnosti vrátane výsledkov testov by mali byť podľa mesta známe koncom tohto týždňa.



V budove magistrátu sa približne pred týždňom pohybovala osoba s pozitívnym testom na nový koronavírus. „Tá prišla do priameho, respektíve nepriameho kontaktu s viacerými zamestnancami mesta i jeho vedenia. Do povinnej karantény nastúpilo 38 osôb vrátane zamestnancov magistrátu mesta Košice. Niekoľko desiatok ľudí zároveň zostalo doma v dobrovoľnej karanténe,“ spresňuje mesto.



Verejnosť mala zakázaný vstup do kancelárií už uplynulých sedem dní. Pre kontakt zamestnancov magistrátu s nakazeným odložili aj rokovanie mestského zastupiteľstva.