Verejnosť môže do 13. septembra zasielať návrhy na Cenu PSK 2025

Prešov 12. júla (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) spustil nominácie na najvyššie krajské ocenenie Cena PSK 2025. Návrhy laureátov, ktorí sa pričinili o rozvoj regiónu doma či v zahraničí, môže podať aj široká verejnosť, a to do 13. septembra, informoval PSK.



Krajská samospráva po 21. raz ocení osobnosti a kolektívy, ktoré sa zaslúžili o dlhoročný mimoriadny prínos pre rozvoj kraja, ako aj tých, ktorí majú mimoriadne zásluhy vo všetkých oblastiach spoločenského, hospodárskeho či kultúrneho života.



Návrhy na ocenenie musia obsahovať meno nominovaného laureáta, zdôvodnenie nominácie, ako aj potrebné súhlasy navrhovateľa a navrhovaného so spracovaním osobných údajov. „O laureátoch Ceny PSK následne rozhodnú krajskí poslanci na základe odporúčania Komisie pre udeľovanie verejných ocenení PSK. O Cene predsedu PSK rozhodne predseda kraja,“ uviedol Úrad PSK.



Najvyššie krajské ocenenie sa každoročne udeľuje slovenským občanom, cudzím štátnym príslušníkom, jednotlivcom a kolektívom. Slávnostný galaprogram sa už tradične koná v závere roka v decembri.



Bližšie informácie a potrebné tlačivá k nominovaniu na ocenenie sú dostupné na webstránke kraja.