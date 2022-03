Verejnosť môže hlasovaním podporiť projekty v Prešovskom kraji

Prešov 31. marca (TASR) - Verejnosť môže hlasovaním rozhodnúť o projektoch, ktoré podporia v rámci participatívneho rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja (PSK). Na jednotlivé projekty kraj vyčlenil 130.000 eur. Hlasovanie formou SMS spúšťa v piatok 1. apríla. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



Zámerom výzvy Participatívny rozpočet, ktorú kraj vyhlásil v tomto roku prvý raz, je podporiť projekty organizácií, združení či cirkví na území kraja zamerané na inováciu jestvujúcej alebo vytvorenie novej verejnej služby vo verejnom priestore. Rovnako ako aj na revitalizáciu priestorov alebo ich komunitnú infraštruktúru.



"Participatívny rozpočet posilňuje otvorenosť, transparentnosť a efektívnosť samosprávy tým, že priamo zapája obyvateľov kraja do rozhodovania, ako budú použité verejné zdroje. Aktuálne je to 130.000 eur, ktoré sme vyčlenili na podporu všeobecne prospešných a verejnoprospešných projektov ako voľnočasové aktivity, kultúru, sociálnu oblasť či komunitnú infraštruktúru," uviedol predseda PSK Milan Majerský.



Výška dotácie na jednu žiadosť je 10.000 eur a spolufinancovanie predstavuje 20 percent zo schválenej dotácie.



Jednotlivé subjekty mali čas na predkladanie žiadostí o dotáciu do konca februára. Bolo doručených 24 projektov, z ktorých schválili 20 a vybrali do otvoreného SMS hlasovania obyvateľov Prešovského kraja. Ich zoznam i podmienky k hlasovaniu sú zverejnené na webstránke PSK www.vucpo.sk.



"Podporené v plnej výške požadovanej dotácie budú projekty, ktoré v rámci jednotlivých okresov PSK získajú najvyšší počet hlasov," dodala Jeleňová s tým, že výsledky SMS hlasovania vyhlásia 25. apríla.