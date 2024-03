Spustili hlasovanie výzvy Participatívneho rozpočtu Prešovského kraja

Prešov 19. marca (TASR) - Hlasovanie v treťom ročníku Výzvy Participatívny rozpočet Prešovského samosprávneho kraja (PSK) je spustené. Verejnosť v nej rozhoduje o rozdelení verejných financií vo výške 130.000 eur a zároveň o tom, ktoré komunitné projekty sa budú realizovať. Obyvatelia prešovského regiónu si aktuálne môžu vybrať z 33 projektových zámerov a hlas svojmu favoritovi odovzdať do 31. marca. Dotáciou 10.000 eur sa v rámci jednotlivých okresov PSK podporí jeden projekt s najvyšším počtom SMS hlasov. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



O hlas verejnosti sa uchádza 33 projektov z celkového počtu 43, ktoré prešli schvaľovacím procesom. Podľa Jeleňovej sú všeobecne zamerané na inováciu existujúcej alebo vytvorenie novej verejnej služby, na revitalizáciu verejných priestorov či ich komunitnú infraštruktúru.



"Konkrétne ide napríklad o projekty obnovy národnej kultúrnej pamiatky, opravy fasád či striech chrámov, projekty zamerané na výstavby chodníkov, schodísk aj pamätníkov, ale napríklad aj na vybudovanie nového lesoparku, záhrady priateľstva, minidomčeka ľudových zvykov a tradícií i inkluzívneho ihriska," povedala Jeleňová.



Hlasovanie prebieha formou odoslania SMS s označením projektu. Z jedného mobilného telefónneho čísla je možné hlasovať iba za jeden projekt. Spätná SMS o potvrdení hlasovania za daný projekt je bezplatná.



Cez výzvu sa podporí projekt s najvyšším počtom získaných SMS hlasov v rámci jednotlivých okresov PSK, a to v plnej výške požadovanej dotácie. Tá je na jednu žiadosť 10.000 eur a spolufinancovanie predstavuje 20 percent zo schválenej dotácie.



PSK si v prípade nerozdelenia finančných prostriedkov vyhradzuje právo poskytnúť ich žiadateľovi, ktorého projekt sa podľa najvyššieho počtu získaných SMS hlasov umiestnil v poradí na ďalšom mieste v rámci všetkých okresov kraja.



Každý hlasujúci bude automaticky zaradený do žrebovania o ceny. Všetky podmienky sú zverejnené na webovom sídle kraja www.psk.sk.