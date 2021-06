Verejnosť môže navrhnúť názov nového cyklomosta cez rieku Morava

Bratislava 24. júna (TASR) – Verejnosť môže navrhnúť názov nového cyklomosta medzi Vysokou pri Morave a Marcheggom. Budúci rok má prepojiť brehy rieky Moravy medzi Slovenskom a Rakúskom. Informuje o tom Bratislavský samosprávny kraj (BSK). Podnety môžu ľudia posielať prostredníctvom webu kraja do konca júna. Návrhy následne doručia zástupcom samospráv Slovenska a Rakúska, ktorí vyberú definitívny názov cyklomosta.



Most s dĺžkou 270 metrov a šírkou štyri metre prepojí medzinárodnú cyklotrasu železnej opony Eurovelo 13 s rakúskou cyklotrasou Kamp-Thaya-March (KTM). Projekt Vysomarch má byť hotoví do leta budúceho roka, rovnako na budúci rok by sa malo rozhodnúť o konečnom názve mosta. Ide o ďalší cyklomost na území Bratislavského kraja. Prvým je terajší Cyklomost slobody, ktorý prepája bratislavskú Devínsku Novú Ves s rakúskym Schloss Hofom.



Pred otvorením Cyklomosta slobody vyhlásil BSK anketu o jeho názve. Kraj navrhol tri pomenovania – Most Márie Terézie, Most slobody, Most železnej opony. Recesisti na sociálnych sieťach v hlasovaní viedli s pomenovaním mosta po seriálovom akčnom hrdinovi, terči početných vtipov Chuckovi Norrisovi. Tým sa most zviditeľnil na mnohých webových portáloch po celom svete. O názve cyklomosta rozhodli nakoniec krajskí poslanci i rakúski partneri.