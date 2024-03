Verejnosť môže navrhnúť pamätihodnosti Prešova na zápis do evidencie

Prešov 10. marca (TASR) - Verejnosť môže navrhnúť pamätihodnosti mesta Prešov na zápis do evidencie pamätihodností. Pre tento rok je témou 110. výročie od vypuknutia prvej svetovej vojny. TASR o tom informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová.



Ako priblížila, návrhy je možné predkladať v troch kategóriách. Prvou sú hnuteľné a nehnuteľné pamätihodnosti, konkrétne objekty miestneho významu, ktoré majú historickú, spoločenskú, krajinnú, urbanistickú, architektonickú, vedeckú, technickú, výtvarnú alebo umelecko-remeselnú hodnotu a nie sú evidované ako kultúrne pamiatky v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR.



"Môžu to byť napríklad pomníky, rodné domy, respektíve pôsobiská miestnych významných osobností, socha patróna mesta, cechové predmety a predmety významných spolkov, ktoré jestvovali v meste, kronika mesta, športové a iné trofeje minimálne s celoslovenským významom," povedala Šitárová.



Ďalšou kategóriou sú kombinované diela prírody a človeka. Sú to pútnické miesta, ktoré sa viažu na historickú udalosť a osobnosť, pramene s liečivou vodou, udržiavané besiedky v lesoch, iné prírodné výtvory, ktorých okolie bolo upravované človekom.



Nehmotné pamätihodnosti sú treťou kategóriou. Týka sa to pamätných dní mesta, historických udalostí, ako napríklad významných stretnutí, návštev významných osôb, postavenie významných budov, pôvodné názvy ulíc, zemepisné a katastrálne názvy, ktoré sa viažu k histórii a osobnostiam mesta.



Postup návrhu na zápis do evidencie pamätihodností je zverejnený na webstránke mesta www.presov.sk. Je možné ich posielať do 30. apríla poštou alebo emailom.



Mesto Prešov vedie svoju evidenciu pamätihodností od roku 2009 a v súčasnosti je v nej zapísaných celkom 60 pamätihodností.