Verejnosť môže navrhovať osobnosti na Cenu ŽSK do konca augusta

Žilina 26. júla (TASR) – Verejnosť v Žilinskom samosprávnom kraji (ŽSK) môže do 31. augusta navrhovať osobnosti na Cenu ŽSK. TASR o tom informovala hovorkyňa ŽSK Martina Remencová.



Pripomenula, že oceňovanie osobností má v kraji dlhoročnú tradíciu. "ŽSK takýmto spôsobom vzdáva úctu a vďaku tým, ktorí sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj kraja a života jeho občanov," podotkla Remencová.



"S naším krajom je spätých mnoho výnimočných ľudí. Lekárov, pedagógov, vedcov, športovcov, rôznych aktivistov, ktorí ovplyvnili životy ľudí v kraji a robia náš kraj lepším a krajším. O mnohých z nich zrejme ani netušíme. Preto by som chcela apelovať na verejnosť, aby nám dala o týchto výnimočných ľuďoch vedieť a poslala nám tipy na nominácie. Spoločne tak vyberieme tých, ktorí si tento rok odnesú Cenu ŽSK a pamätnú plaketu," povedala predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.



Cenu ŽSK doteraz získalo takmer 100 významných osobností. "Vlani si Cenu ŽSK prevzali farmakologička Gabriela Nosáľová, 94-ročný aktívny bojovník v Slovenskom národnom povstaní Jaroslav Prokop a manželský pár Oľga a Ľubomír Feldekovci. Pamätnú plaketu získali dlhoročná herečka Slovenského komorného divadla v Martine Jana Oľhová, umelecký fotograf, výtvarník a grafik Ivan Köhler, priekopník v problematike mastocytóz Martin Péč, celosvetovo uznávaný biblista František Trstenský a dvojica zakladateľov charitatívneho športového podujatia Barlatón Ivan Šobáň a Dalibor Novotný," pripomenula hovorkyňa ŽSK.



Nominácie môže verejnosť predkladať do konca augusta osobne na Úrade ŽSK, poštou na adrese Úrad ŽSK, Kancelária predsedníčky ŽSK, Komenského 48, 011 09 Žilina alebo e-mailom na navrhosobnosti@zilinskazupa.sk. "Nominácia musí obsahovať životopis alebo charakteristiku nominovaného, dôvod na udelenie ocenenia ŽSK a súhlas nominovaného s udelením ocenenia a spracovaním osobných údajov," dodala Remencová.