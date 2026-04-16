< sekcia Regióny
Verejnosť môže navrhovať osobnosti na Cenu Trnavského kraja
Autor TASR
Trnava 16. apríla (TASR) - Verejnosť môže aj v roku 2026 nominovať osobnosti na udelenie Ceny Trnavského samosprávneho kraja (TTSK). Ide o verejné ocenenie pre jednotlivcov a kolektívy za mimoriadny prínos pri rozvoji Trnavského kraja. Nominácie je potrebné podať do 29. mája. Informoval o tom odbor komunikácie Úradu TTSK.
Cena TTSK má sedem kategórií - školstvo, kultúra, šport, zdravotníctvo, sociálna starostlivosť, doprava a občianska spoločnosť. „Udeľovaná je za prínos pri rozvoji kraja v humanitárnej, charitatívnej, vedeckej, pedagogickej, kultúrnej, umeleckej, publicistickej oblasti, v oblasti sociálnej starostlivosti, verejnoprospešnej, podnikateľskej, technickej a športovej činnosti, ako aj za prejavy statočnosti, ľudskosti a hrdinstva. Súčasťou ocenenia je umelecké dielo aj finančná odmena,“ priblížil odbor komunikácie.
Ocenenia udeľuje Zastupiteľstvo TTSK, ktoré bude o laureátoch rozhodovať na svojom zasadnutí 25. júna. Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční počas galavečera, ktorý je plánovaný na september. Návrhy na ocenenie môžu predkladať poslanci krajského zastupiteľstva, poslanecké kluby, komisie zastupiteľstva, mestské a obecné zastupiteľstvá, ako aj občianske združenia, inštitúcie a občania SR. Podrobnosti sú zverejnené na webe krajskej samosprávy.
