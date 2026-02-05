< sekcia Regióny
Verejnosť môže Nitru žiadať o nové lavičky aj o opravu poškodených
Mesto už zverejnilo formuláre, prostredníctvom ktorých je možné adresovať odboru životného prostredia na mestskom úrade podnety.
Autor TASR
Nitra 5. februára (TASR) - Obyvatelia Nitry môžu požiadať radnicu o umiestnenie nových lavičiek na verejných priestranstvách. Ako uviedol primátor Marek Hattas, verejnosť tiež môže magistrát upozorniť na lavičky, ktoré sú poškodené.
Mesto už zverejnilo formuláre, prostredníctvom ktorých je možné adresovať odboru životného prostredia na mestskom úrade podnety. Verejnosť v nich môže požiadať o umiestnenie nového mobiliáru alebo aj odstránenie existujúcich lavičiek. „Žiadosť by mala obsahovať presnú lokalitu, prípadne situačný nákres alebo popis miesta,“ uviedla radnica.
Občania môžu prostredníctvom webovej stránky odkaz pre starostu upozorniť mestský úrad aj na lavičky, ktoré potrebujú opravu. „Dajte nám vedieť, ak je lavička poškodená, má zlomené sedenie alebo operadlo, uvoľnené či nebezpečné časti. Výmenu alebo rekonštrukciu budeme vyhodnocovať podľa rozsahu potrebných opráv,“ doplnila radnica.
