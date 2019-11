Verejnosť môže nominovať dobrovoľníkov na ocenenie Srdce na dlani

Bratislava 1. novembra (TASR) - Bratislavské dobrovoľnícke centrum (BDC) organizuje štvrtý ročník oceňovania jedinečných dobrovoľníkov cenou Srdce na dlani. Verejnosť môže do 8. novembra posielať svoje nominácie. TASR o tom informovala Michaela Bagalová z BDC.



Nominácie dobrovoľníkov z Bratislavy a okolia môže posielať BDC verejnosť v kategóriách - dlhodobá dobrovoľnícka pomoc organizácii, dobrovoľníctvo v sociálnej oblasti, dobrovoľníctvo v oblasti zdravotníctva, dobrovoľníctvo v prospech životného prostredia, dobrovoľníctvo v oblasti kultúry, dobrovoľníctvo v oblasti vzdelávania, dobrovoľníctvo ako forma občianskeho aktivizmu, dobrovoľnícky projekt roka, podpora dobrovoľníctva a koordinátor dobrovoľníkov.



"Nominovaní dobrovoľníci a dobrovoľníčky sú obdivuhodní ľudia, ktorí venujú iným to najcennejšie, čo majú - svoj čas, a sú svojím správaním pozitívnym príkladom pre spoločnosť. Je pre nás cťou vyzdvihnúť ich jedinečnosť a porozprávať ich dobrovoľnícky príbeh širokej verejnosti," priblížila Bagalová.



Srdce na dlani je ocenenie Bratislavského dobrovoľníckeho centra, ktoré prispieva k rozvoju dobrovoľníctva. Je to regionálne ocenenie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok za dobrovoľnícku činnosť, ktorú vykonávajú bez nároku na finančnú odmenu v prospech iných v rôznych oblastiach spoločenského života. Je to taktiež ocenenie koordinátorov dobrovoľníkov, ako aj ocenenie za výnimočný čin alebo iný prejav solidarity i motivovania na službu pre druhých.



Srdce na dlani udeľujú každoročne pri príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníkov (5. decembra) a Medzinárodného dňa koordinátorov dobrovoľníkov (5. novembra). Nominovať ich je možné do 8. novembra 2019. O udelení ocenenia rozhoduje päťčlenná nezávislá hodnotiaca komisia, zložená z predchádzajúcich ocenených a predstaviteľov organizácií podporujúcich dobrovoľníctvo.



Slávnostné odovzdávanie regionálnych ocenení Srdce na dlani bude 5. decembra. Celoslovenské oceňovanie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok organizuje Národné dobrovoľnícke centrum.



Viac informácií i možnosť nominovať nájdu záujemcovia prostredníctvom webu dobrovolnictvoba.sk.