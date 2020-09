Verejnosť môže nominovať na ocenenie osobnosti Prešovského kraja

Prešov 28. septembra (TASR) - Významné osobnosti a kolektívy z Prešovského kraja môže verejnosť nominovať na najvyššie krajské ocenenia do stredy (30. 9.). Prešovský samosprávny kraj (PSK) ich udelí už po 17. raz. TASR o tom v pondelok informovala jeho hovorkyňa Daša Jeleňová.



Návrhy je podľa jej slov potrebné poslať aj s menom a odôvodnením, prečo by mal nominovaný cenu získať. Potrebné sú aj súhlasy navrhovateľa a navrhovaného so spracovaním osobných údajov. O laureátoch Ceny PSK rozhodne krajské zastupiteľstvo na základe odporúčania Komisie pre udeľovanie verejných ocenení PSK.



"Ocenenia PSK môžu byť udelené osobám, ako aj organizáciám. Návrhy na ceny môžu okrem predsedu a poslancov Zastupiteľstva PSK predkladať aj miestne samosprávy, organizácie, inštitúcie, podnikateľské subjekty, ale i široká verejnosť," doplnila Jeleňová.



Od roku 2004, keď vznikla myšlienka oceňovania, sa medzi laureátov Ceny PSK zaradil prvý prezident SR Michal Kováč, horolezec Peter Šperka, in memoriam, dvojica hasičov – plukovník Radoslav Lacko a kapitán Peter Toďor, in memoriam, Prešovská univerzita či kardinál Jozef Tomko.



Vlani si Cenu PSK prevzala speváčka Marika Gombitová, paralympijské víťazky v zjazdovom lyžovaní zdravotne znevýhodnených Henrieta Farkašová a Natália Šubrtová, tiež Hospic Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi.



Predseda PSK Milan Majerský udelil minulého roku svoju cenu akademickému maliarovi Slavomírovi Brezinovi, kňazovi Vasilovi Kormaníkovi a rezbárovi Milanovi Krajňákovi. Mimoriadne ocenenie si od neho vyslúžilo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove za pracovné nasadenie pri záchrane obyvateľov z Mukačevskej ulice.