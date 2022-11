Verejnosť môže nominovať najlepších športovcov Prešova za rok 2022

Prešov 9. novembra (TASR) - Mesto Prešov vyhlasuje anketu o Najúspešnejších športovcov a športové kolektívy za rok 2022. Okrem športových klubov môže nominácie posielať aj široká verejnosť. TASR o tom informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová.



Návrhy je možné poslať v kategóriách Najúspešnejší športovec roka, Športové družstvo roka, Mládežnícke družstvo roka, Objav roka a Mládežnícky talent roka. Je potrebné tak urobiť do 5. decembra.



O víťazoch v jednotlivých kategóriách rozhodne odborná komisia. Pri jednotlivcoch sa bude brať do úvahy účasť a umiestnenie na majstrovstvách sveta, majstrovstvách Európy, majstrovstvách Slovenska či na Svetových pohároch. Pri družstvách sa bude brať do úvahy účasť a umiestnenie v domácich dlhodobých súťažiach či účasť v európskych pohárových súťažiach.



Vyhlasovanie víťazov ankety je predbežne naplánované na 9. februára 2023. Bližšie informácie sú zverejnené na webovej stránke mesta Prešov.