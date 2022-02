Verejnosť môže nominovať tituly na knihu roka Prešovského kraja

Prešov 9. februára (TASR) – Verejnosť môže nominovať knihy na ocenenie Kniha roka Prešovského samosprávneho kraja (PSK) 2021 v kategórii krásna literatúra, literatúra pre deti a mládež a v kategórii odborná literatúra. TASR o tom informovala Michaela Demková z útvaru metodickej, projektovej činnosti a špeciálnych služieb Krajskej knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove.



"Cieľom súťaže je predovšetkým propagácia a podpora domácej regionálnej knižnej tvorby," uviedla vedúca odboru kultúry Úradu PSK Emília Antolíková.



Podľa riaditeľky krajskej knižnice Ivety Hurnej na lokálnej úrovni vychádza veľa kvalitnej literatúry, len jej často chýba dobrá reklama, ktorá by rozšírila povedomie o jej existencii. "Kniha roka PSK je stabilnou súťažnou platformou s dostatočným renomé medzi autormi a vydavateľmi. Jedinou podmienkou, aby sa knihy mohli do súťaže zapojiť, je ich spätosť s regiónmi PSK tematicky, osobou autora textovej alebo obrazovej časti," zdôraznila Hurná.



Súťaž tradične vyhlasuje PSK a Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove v spolupráci s regionálnymi knižnicami v Bardejove, Humennom, Poprade, Starej Ľubovni, Svidníku, Vranove nad Topľou a Levoči. Knižnice súťaž oficiálne otvorili 4. februára. V prvej fáze môže verejnosť knihy nominovať v jednotlivých kategóriách.



"Od 15. marca bude spustené verejné hlasovanie, ktoré bude ukončené 15. apríla. Víťaz verejného hlasovania ankety získa Cenu verejnosti," vysvetlila Tatiana Hudačková z projektového a marketingového oddelenia krajskej knižnice.



V tomto ročníku sa organizátori rozhodli, že zber nominácií zabezpečia jednotlivé regionálne knižnice. Zároveň budú verejne dostupné aj anotácie k jednotlivým knihám zaradeným do ankety.



Podmienky súťaže nájde verejnosť na webstránkach a sociálnych sieťach všetkých regionálnych knižníc PSK. Slávnostné vyhlásenie súťaže je naplánované v máji. Po vyhlásení výsledkov bude verejnosti sprístupnená výstava nominovaných kníh v krajskej a následne v jednotlivých knižniciach.