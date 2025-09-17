< sekcia Regióny
Verejnosť môže opäť nominovať dobrovoľníkov do ankety Srdce na dlani
V ôsmich kategóriách budú ocenení jednotlivci, ale aj inšpiratívne dobrovoľnícke projekty, programy a subjekty, ktoré podporujú rozvoj dobrovoľníctva v komunite.
Autor TASR
Trnava 17. septembra (TASR) - Verejnosť môže opäť navrhnúť dobrovoľníkov, dobrovoľníčky, ale aj dobrovoľnícke projekty na ocenenie Srdce na dlani 2025 v Trnavskom kraji. Nominačný proces bude otvorený do 20. októbra. TASR o tom informovala koordinátorka projektu v Trnavskom kraji Katarína Boháčková.
Ako uviedla, v ôsmich kategóriách budú ocenení jednotlivci, ale aj inšpiratívne dobrovoľnícke projekty, programy a subjekty, ktoré podporujú rozvoj dobrovoľníctva v komunite. Tohtoročnou novinkou je kategória mladý/á dobrovoľník alebo dobrovoľníčka (15 až 30 rokov). Návrhy je možné zaslať len prostredníctvom online formulára dostupného na webe občianskeho združenia (OZ) Dobrovoľnícke centrum Trnavského kraja.
O udelení ocenenia rozhodne päťčlenná nezávislá hodnotiaca komisia. Tá zároveň určí, ktoré nominácie budú predložené na oceňovanie Srdce na dlani na národnej úrovni, ktorého organizátorom je Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií.
Do tohto celoslovenského projektu s dlhoročnou tradíciou sa združenie zapája štvrtýkrát. Minulý rok prijali 37 nominácií a komisia udelila celkovo deväť ocenení vrátane troch mimoriadnych. „Toto ocenenie je krásny spôsob, ako sa poďakovať dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam za ich obetavú prácu, zviditeľniť ich a ich príbehmi inšpirovať iných,“ uviedla riaditeľka OZ Zuzana Šujanová.
Podujatie je organizované Dobrovoľníckym centrom Trnavského kraja a koná sa v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom (TTSK) a Krajskou inovačnou rozvojovou agentúrou.
