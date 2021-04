Verejnosť môže opäť využívať atletický ovál v športovom areáli PU

Prešov 23. apríla (TASR) - Prešovská univerzita (PU) v Prešove z dôvodu zlepšenia epidemiologickej situácie opätovne sprístupnila atletický ovál, ktorý je súčasťou Viacúčelového športového areál PU na Ulici 17. novembra. Ako TASR informovala hovorkyňa univerzity Anna Polačková, verejnosť ho môže využívať vo vyhradenom čase, a to od 6.00 do 9.00 h a od 17.00 do 20.00 h.



"Viacúčelový športový areál PU je miestom verejným a verejnosti prístupným. Je určený pre študentov univerzity na realizáciu vyučovacieho procesu, ako aj širokú verejnosť na rozvíjanie športových aktivít, aktívneho zdravia a vytvárania pozitívneho vzťahu k pohybovým aktivitám," povedala Polačková s tým, že počas návštevy atletického oválu je potrebné dodržiavať hygienické pravidlá.



Ako ďalej uviedla, pravidlá v zmysle COVID semaforu sú, že v exteriéri môže byť maximálne šesť športovcov a jeden tréner na jeden sektor. Sektory musia byť podľa nej od seba vzdialené minimálne štyri metre a oddelené značením. Skupiny sa nesmú navzájom premiešavať, každá funguje v samostatnom režime. Test je potrebný v súlade s platnou vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR, pri športovaní nie je povinnosťou nosiť rúško. Je však potrebné dodržiavať maximálne možné odstupy, minimálne dva metre pri všetkých aktivitách a minimalizovať množstvo a zdieľanie športového náčinia a náradia.



"Je povolený iba tréningový proces a rekreačný šport. Organizovanie súťaží nie je povolené okrem najvyšších súťaží športov, ktoré dostali výnimku. Prítomnosť divákov ani rodičov na tréningovom procese detí a mládeže nie je povolená. V stupňoch varovania I. - III. je možné využívať každú druhú dráhu, pri skupinových vytrvalostných behoch, chôdzi, dodržiavať minimálne desaťmetrové odstupy medzi atlétmi," dodala Polačková.