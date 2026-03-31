Utorok 31. marec 2026
V Banskej Bystrici môžu posielať návrhy k plánu dopravnej obslužnosti

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Banská Bystrica 31. marca (TASR) - Mesto Banská Bystrica plánuje obstarať nový plán dopravnej obslužnosti na roky 2027 až 2037. Návrhy k zadaniu strategického dokumentu môže samospráve posielať aj verejnosť. TASR o tom informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.

Plán dopravnej obslužnosti je strategický dokument, ktorý určí smerovanie verejnej dopravy v meste na najbližších desať rokov, vrátane návrhu nových cestovných poriadkov. Ešte pred vyhlásením samotného verejného obstarávania sprístupňujeme verejnosti možnosť zasielať svoje podnety, návrhy a pripomienky k zadaniu tohto strategického dokumentu,“ uviedla Marhefková.

Návrhy k zadaniu strategického dokumentu môžu občania posielať do 14. apríla, dotazník i samotné zadanie sú dostupné na webe mesta. Samospráva zároveň upozorňuje, že praktické pripomienky k fungovaniu mestskej hromadnej dopravy a návrhy na jej zlepšenie bude možné zasielať v rámci pripomienkového konania až o niekoľko mesiacov v procese tvorby dokumentu.

O príprave nového plánu dopravnej obslužnosti na roky 2027 až 2037 diskutovali i mestskí poslanci na marcovom mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Podľa samosprávy má byť strategický dokument základom pre prípravu budúceho tendra na prevádzkovateľa MHD.
Neprehliadnite

Obyvateľov SR opäť ubudlo, pôrodnosť klesla na historické minimum

VEĽKÁ LÚPEŽ: Zlodeji ukradli z múzea svetoznáme obrazy

OTESTUJTE SA: 10 otázok, ktoré preveria váš prehľad o svete

HRABKO: Referendum nebude platné, ale o to jeho iniciátorom ani nešlo