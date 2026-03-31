< sekcia Regióny
V Banskej Bystrici môžu posielať návrhy k plánu dopravnej obslužnosti
Návrhy k zadaniu strategického dokumentu môžu občania posielať do 14. apríla, dotazník i samotné zadanie sú dostupné na webe mesta.
Autor TASR
Banská Bystrica 31. marca (TASR) - Mesto Banská Bystrica plánuje obstarať nový plán dopravnej obslužnosti na roky 2027 až 2037. Návrhy k zadaniu strategického dokumentu môže samospráve posielať aj verejnosť. TASR o tom informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.
„Plán dopravnej obslužnosti je strategický dokument, ktorý určí smerovanie verejnej dopravy v meste na najbližších desať rokov, vrátane návrhu nových cestovných poriadkov. Ešte pred vyhlásením samotného verejného obstarávania sprístupňujeme verejnosti možnosť zasielať svoje podnety, návrhy a pripomienky k zadaniu tohto strategického dokumentu,“ uviedla Marhefková.
Návrhy k zadaniu strategického dokumentu môžu občania posielať do 14. apríla, dotazník i samotné zadanie sú dostupné na webe mesta. Samospráva zároveň upozorňuje, že praktické pripomienky k fungovaniu mestskej hromadnej dopravy a návrhy na jej zlepšenie bude možné zasielať v rámci pripomienkového konania až o niekoľko mesiacov v procese tvorby dokumentu.
O príprave nového plánu dopravnej obslužnosti na roky 2027 až 2037 diskutovali i mestskí poslanci na marcovom mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Podľa samosprávy má byť strategický dokument základom pre prípravu budúceho tendra na prevádzkovateľa MHD.
