Bratislavčania môžu pridať podnety k obnove Vrančovičovej ulice

Bratislava 16. júla (TASR) – Projekt revitalizácie Vrančovičovej ulice v bratislavskom Lamači zohľadní aj pripomienky a podnety verejnosti. Tí, ktorí priamo na nej či v jej blízkosti bývajú alebo ju často navštevujú, môžu do 27. júla vyplniť dotazník, ktorý bude jedným z podkladov pre konkrétne architektonické zadanie revitalizácie. O možnosti vyplniť dotazník informuje samospráva Lamača.



Pripomína, že projekt obnovy Vrančovičovej ulice bol zaradený do zoznamu investičných akcií hlavného mesta na revitalizáciu verejných priestranstiev. "Na základe podkladov mestskej časti už Metropolitný inštitút Bratislava (MIB) zadefinoval základné požiadavky a vízie riešenia verejného priestoru, ktoré má po ďalšom spresnení architektonický ateliér pretaviť do reálnej podoby," približuje mestská časť.



Pripomína, že Lamač i jeho obyvatelia zdôrazňujú, že potok tečúci stredom ulice je potrebné využiť v rámci verejného priestoru ako výrazný kompozičný prvok.