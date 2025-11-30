< sekcia Regióny
Verejnosť môže pripomienkovať zmeny cestovného poriadku v Ružomberku
Navrhované zmeny zahŕňajú zavedenie dvoch okružných liniek, plánujú upraviť existujúce trasy a časy spojov či lepšiu nadväznosť liniek.
Autor TASR
Ružomberok 30. novembra (TASR) - Verejnosť môže do 5. decembra pripomienkovať návrh zmien cestovného poriadku mestskej autobusovej dopravy (MAD) v Ružomberku. Nový dopravca MAD chce zaviesť zmeny cestovných poriadkov od 1. januára 2026. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík.
„Cieľom predloženého návrhu je zvýšiť efektívnosť prevádzky a zároveň lepšie prispôsobiť dopravné služby potrebám obyvateľov mesta. O pripravovaných zmenách sú informovaní aj obyvatelia mesta Ružomberok a majú možnosť zasielať svoje podnety a pripomienky,“ uviedol dopravca.
Navrhované zmeny zahŕňajú zavedenie dvoch okružných liniek, plánujú upraviť existujúce trasy a časy spojov či lepšiu nadväznosť liniek. Chcú zaviesť aj novú linku číslo sedem nahrádzajúcu školské spoje linky číslo šesť z Hrboltovej do Základnej školy Zarevúca.
MAD v Ružomberku je od októbra súčasťou integrovaného dopravného systému Žilinského samosprávneho kraja. Pre cestujúcich sú v meste k dispozícii dve infocentrá. Jedno infocentrum sídli na pôvodnom mieste na autobusovej stanici a druhé miesto je v priestoroch mestského úradu, kde kedysi sídlila Mestská polícia Ružomberok.
