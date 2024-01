Verejnosť môže pripomienkovať plánované zmeny v doprave v MČ Sever

Košice 26. januára (TASR) - Verejnosť môže pripomienkovať projekt dopravného značenia pre ulice Obrancov mieru a Tolstého v Košiciach, ktorý počíta s ich zjednosmernením. Ako informuje mestská časť (MČ) Sever na svojej webovej stránke, pracujú aj na zavedení rezidentského parkovania.



V prvej etape chcú vytvoriť oficiálne parkovacie miesta pre obyvateľov bez zásahov do zelene, a to zjednosmernením premávky na ulici Obrancov mieru a Tolstého. Zvýšiť by sa tak mala aj bezpečnosť pre deti pred školskými zariadeniami a rozšíriť možnosti alternatívnej dopravy pre cyklistov. "Postupne plánovaným vyznačením parkovacích miest na území MČ pracujeme na zavedení rezidentského parkovania," uvádza MČ Sever s tým, že obyvatelia by tak boli zvýhodnení pred návštevníkmi.



Zjednosmernenie ulice Obrancov mieru je naplánované od výjazdu z parkoviska na Obrancov mieru 2 v smere na Národnú triedu. Rovnako aj na Tolstého ulici v smere od Obrancov mieru k Tomášikovej ulici.



Podľa MČ Sever by tak vzniklo 19 nových oficiálnych pozdĺžnych parkovacích miest pred obytným domom na ulici Obrancov mieru č. 4 až 14, 25 nových oficiálnych pozdĺžnych parkovacích miest pred školskými zariadeniami na ulici Obrancov mieru 16 až 20 a 47 parkovacích miest na Tolstého ulici. "Všetky nové a plnohodnotné parkovacie miesta vzniknú na aktuálne spevnených plochách bez zásahov do okolitých zelených plôch," dodáva.



Na ulici Obrancov mieru by mala po novom pribudnúť školská zóna. Plánujú tiež vytvoriť samostatný cyklopás, po ktorom budú môcť jazdiť cyklisti v smere od Národnej triedy ku Komenského ulici.



"Ide o prvú etapu riešenia dopravy v tejto lokalite a po prerokovaní s obyvateľmi a zapracovaní vhodných návrhov požiadame o stanovisko Krajský dopravný inšpektorát Policajného zboru SR," uvádza.



Verejnosť môže svoje návrhy a pripomienky k návrhu projektu, ako aj k ďalším pripravovaným etapám posielať elektronicky na adresu kancelariastarostu@kosicesever.sk do 4. februára.