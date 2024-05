Červený kríž organizuje v Nových zámkch jarnú zbierku pre ľudí v núdzi

Nové Zámky 10. mája (TASR) - Obyvatelia Nových Zámkov sa môžu zapojiť do jarnej verejnej zbierky a pomôcť tak ľuďom v núdzi. Ako informovala radnica, do logistického centra na Letomostí môžu priniesť textil, obuv, detské hračky a ďalšie predmety. Počas 16. a 17. mája môžu Novozámčania prispieť do zbierky pánskym, dámskym i detským oblečením.



"Priniesť môžu aj obuv, opasky, tašky a kabelky, šnúrky do topánok, ale aj bytový textil. Zbierame aj rôzne hračky, DVD filmy, PC hry, hudobné CD i hudobné nástroje. Verejnosť môže priniesť aj deky, spacáky, pršiplášte, stany, izotermické prikrývky, vlhčené utierky, leukoplasty, dezinfekčné prostriedky, sušené mlieko pre deti, plienky, lekárničky a trvanlivé potraviny," informovali organizátori zbierky z mestského úradu, Slovenského Červeného kríža a Ekocharity.



Ako doplnil mestský úrad, na verejnú zbierku bude nadväzovať swap, ktorý sa v logistickom centre na Letomostí uskutoční 18. mája. "Pôjde o komunitnú akciu, na ktorú ľudia prinesú veci, ktoré už nepotrebujú. Princípom je vymeniť niečo, čo už nepotrebujeme, za niečo, čo je pre mňa užitočné. Cieľom je, aby sa do obehu vrátilo čo najviac oblečenia a rôznych predmetov. Účasťou v zbierke i na swape je možné pomôcť ľuďom v núdzi a zároveň ochrániť životné prostredie," doplnili organizátori podujatia.