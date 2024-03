Verejnosť môže prispieť k aktualizácii návštevného poriadku TANAP-u

Vysoké Tatry 5. marca (TASR) - Od vlaňajšieho decembra vstúpil do platnosti nový Návštevný poriadok Tatranského národného parku (TANAP-u). Verejnosť môže svojimi podnetmi prispieť k zmenám v jeho znení. Správa TANAP-u informovala, že návrhy na aktualizáciu dokumentu môžu záujemcovia posielať do 31. marca. Ministerstvo životného prostredia SR pred časom informovalo, že pravidlá uvedené v poriadku bude možné v prípade potreby upraviť.



"V rámci prípravnej fázy aktualizácie návštevného poriadku má verejnosť možnosť poslať svoje návrhy a pripomienky na prípadné zmeny a úpravy jeho znenia pre ich ďalšie prerokovanie," uviedla Správa TANAP-u, ktorá sa bude jednotlivými podnetmi zaoberať a posúdi ich v súlade so záujmami ochrany prírody a krajiny na území najstaršieho slovenského národného parku.



Po zapracovaní relevantných návrhov a pripomienok ochranári odošlú návrh na zmenu pravidiel odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Prešov. Následne sa začne legislatívny proces s cieľom schválenia aktualizácie návštevného poriadku. "Svoje návrhy a pripomienky môže verejnosť adresovať mailom na sekretariat@tanap.sk," dodáva Správa TANAP-u. Kompletné znenie aktuálneho dokumentu nájde verejnosť na stránke www.tanap.sk.



Nové pravidlá vstúpili do platnosti v polovici decembra 2023 po šiestich rokoch príprav. Okrem obmedzenia pohybu psov sa napríklad skrátilo obdobie sezónnej uzávery a zmeny sa dotkli skialpinistov, horolezcov i cyklistickej verejnosti.