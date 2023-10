Ľudia môžu prispieť na pomoc po zemetrasení na konto krajskej nadácie

Prešov 13. októbra (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) pomáha rodinám a jednotlivcom zasiahnutým pondelkovým (9. 10.) zemetrasením. Krajská nadácia je otvorená pre prijímanie žiadostí o pomoc od dotknutých osôb. Aktuálne tiež zverejnila účet, na ktorý môže týmto obyvateľom prispieť i široká verejnosť. PSK na najbližšom krajskom zastupiteľstve zároveň vyčlení ďalšiu finančnú pomoc. Predbežne by malo ísť o sumu 100.000 eur. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



Ako povedala, dotknuté samosprávy a osoby v Prešovskom kraji, najmä v okresoch Humenné, Medzilaborce, Stropkov a Vranov nad Topľou, ale aj PSK, počítajú škody na majetkoch.



"Nadácia PSK pre podporu rodiny v prvej fáze pomáha konkrétne rodinám a jednotlivcom. Žiadosť o poskytnutie finančnej pomoci nájdu na nadačnej stránke www.nadacia-psk.sk. Je potrebné ju vyplniť a zaslať mailom, poštou alebo doručiť osobne, prípadne v súčinnosti s poslancami za konkrétny okres. Po doručení žiadostí zasadne správna rada nadácie, ktorá rozhodne o prerozdelení finančných prostriedkov medzi žiadateľov," uviedla Jeleňová.



V pondelok 23. októbra rozhodne o ďalšej finančnej pomoci rodinám v núdzi a najviac zasiahnutým zemetrasením tiež krajský parlament. Malo by ísť o sumu 100.000 eur, ktorá nateraz nemusí byť konečná.



Na pomoc obyvateľom zasiahnutým zemetrasením môže prispieť aj široká verejnosť, a to ľubovoľným príspevkom na konto nadácie PSK na účet IBAN: SK62 0900 0000 0051 5295 2003 s poznámkou pre príjemcu: zemetrasenie. Získané finančné prostriedky budú prerozdelené medzi dotknuté rodiny a jednotlivcov.



"V druhej fáze sa chce PSK zamerať na pomoc priamo postihnutým obciam v súčinnosti s vládou SR, pričom v tomto smere by mohli byť využité prípadné príspevky od darcov pre verejný sektor, partnerov PSK, prípadne z iných krajov či zo zahraničia," doplnila Jeleňová.



Ako dodala, solidaritu s Prešovským krajom a jeho obyvateľmi v tejto zložitej situácii už prejavil cezhraničný partner PSK Malopoľské vojvodstvo. V najbližších dňoch by sa mala konkretizovať forma jeho pomoci pre najzasiahnutejšie oblasti prešovského regiónu.