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Verejnosť môže prísť darovať krv počas akcie Prázdninová kvapka krvi

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jakub Kotian

Akcia sa koná po marcovom termíne, keď sa na Úrade PSK darovalo vyše desať litrov krvi.

Autor TASR
Prešov 26. júla (TASR) - Na Úrade Prešovského samosprávneho kraja (PSK) sa v pondelok (27. 7.) uskutoční Prázdninová kvapka krvi. Počas akcie môže prísť darovať krv aj široká verejnosť. Kraj tak chce prispieť k zvýšeniu povedomia o darovaní krvi. Informuje o tom PSK na svojej webovej stránke.

Zvoleným júlovým termínom chce taktiež prispieť k zvýšeniu zásob krvi, ktorých býva v dovolenkovom období nedostatok. Akcia bude trvať od 8.00 do 10.30 h v školiacej zasadačke na prízemí úradu. Samotný odber má podľa kraja trvať päť až šesť minút, maximálne desať. Darca počas neho daruje približne 450 mililitrov krvi.

„Aj v tomto prípade môže každý darca krvi počítať s výsledkami krvných testov, voľnom v práci, platným potvrdením pre Národnú transfúznu službu SR o absolvovaní odberu, ktoré sa následne započítava do celkového počtu odberov,“ uviedol kraj s tým, že samozrejmosťou bude aj občerstvenie.

Akcia sa koná po marcovom termíne, keď sa na Úrade PSK darovalo vyše desať litrov krvi.
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