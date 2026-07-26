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Verejnosť môže prísť darovať krv počas akcie Prázdninová kvapka krvi
Akcia sa koná po marcovom termíne, keď sa na Úrade PSK darovalo vyše desať litrov krvi.
Autor TASR
Prešov 26. júla (TASR) - Na Úrade Prešovského samosprávneho kraja (PSK) sa v pondelok (27. 7.) uskutoční Prázdninová kvapka krvi. Počas akcie môže prísť darovať krv aj široká verejnosť. Kraj tak chce prispieť k zvýšeniu povedomia o darovaní krvi. Informuje o tom PSK na svojej webovej stránke.
Zvoleným júlovým termínom chce taktiež prispieť k zvýšeniu zásob krvi, ktorých býva v dovolenkovom období nedostatok. Akcia bude trvať od 8.00 do 10.30 h v školiacej zasadačke na prízemí úradu. Samotný odber má podľa kraja trvať päť až šesť minút, maximálne desať. Darca počas neho daruje približne 450 mililitrov krvi.
„Aj v tomto prípade môže každý darca krvi počítať s výsledkami krvných testov, voľnom v práci, platným potvrdením pre Národnú transfúznu službu SR o absolvovaní odberu, ktoré sa následne započítava do celkového počtu odberov,“ uviedol kraj s tým, že samozrejmosťou bude aj občerstvenie.
Akcia sa koná po marcovom termíne, keď sa na Úrade PSK darovalo vyše desať litrov krvi.
Zvoleným júlovým termínom chce taktiež prispieť k zvýšeniu zásob krvi, ktorých býva v dovolenkovom období nedostatok. Akcia bude trvať od 8.00 do 10.30 h v školiacej zasadačke na prízemí úradu. Samotný odber má podľa kraja trvať päť až šesť minút, maximálne desať. Darca počas neho daruje približne 450 mililitrov krvi.
„Aj v tomto prípade môže každý darca krvi počítať s výsledkami krvných testov, voľnom v práci, platným potvrdením pre Národnú transfúznu službu SR o absolvovaní odberu, ktoré sa následne započítava do celkového počtu odberov,“ uviedol kraj s tým, že samozrejmosťou bude aj občerstvenie.
Akcia sa koná po marcovom termíne, keď sa na Úrade PSK darovalo vyše desať litrov krvi.