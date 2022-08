Verejný program osláv SNP v Banskej Bystrici bude v pondelok popoludní

Bratislava/Banská Bystrica 28. augusta (TASR) - Verejnosť bude môcť prísť na celoštátne oslavy 78. výročia Slovenského národného povstania (SNP) v areáli Múzea SNP v Banskej Bystrici v pondelok (29. 8.) od 13.30 h. Dopoludňajší program, ktorý sa začína od 11.00 h, bude pre pozvaných hostí. Verejnosť si môže oficiálnu časť osláv pozrieť v priamom prenose RTVS. Informujú o tom organizátori podujatia na webe Múzea SNP.



"Zdôrazňujeme, že Múzeum SNP patrí pod rezort obrany a platia preň zvýšené bezpečnostné opatrenia, a to najmä v súvislosti so zmenou bezpečnostného prostredia v dôsledku vojny na Ukrajine," píše sa na webe Múzea SNP.



Oficiálny program odštartuje o 11.00 h preletom leteckej techniky Ozbrojených síl SR a pokračovať bude pietnym aktom kladenia vencov za účasti najvyšších ústavných činiteľov a zástupcov diplomatických zborov. Okrem pozvaných hostí budú na oficiálnej časti programu priami účastníci Povstania i členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov.



Popoludní, približne od 13.30 h, nasleduje program pre verejnosť, v ktorom okrem iného vystúpi aj Katarína Knechtová s kapelou, formácia Banda, Slovenský ľudový umelecký kolektív (SĽUK) a Geišbergovci. Záver tohtoročných osláv bude patriť koncertu domácej Štátnej opery a odovzdaniu Ceny Múzea SNP pre rok 2022.



Medzi sprievodné aktivity, ktoré počas dňa v areáli uvidia návštevníci, je napríklad aj dobový vojenský tábor klubov vojenskej histórie, v netradičnom prostredí zemľanky môžu použiť dotykový samoobslužný terminál, ktorý im priblíži históriu partizánskych bunkrov. Zároveň tiež ponúkne možnosť vytvoriť si vlastný vojenský preukaz, ktorý môžu e-mailom poslať priateľom a blízkym. Múzeum SNP bude pre návštevníkov otvorené bezplatne do 18.00 h.



Opozičný Smer-SD v stanovisku kritizoval, že verejnosť nemôže byť na oficiálnych oslavách od 11.00 h. "Je to nehorázne nedemokratické rozhodnutie. SNP malo občiansky rozmer a nevpustiť zajtra verejnosť na oficiálne oslavy je hrubé zneváženie charakteru a podstaty SNP," skonštatoval šéf Smeru-SD Robert Fico.