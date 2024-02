Verejnosť môže zasielať nominácie na Športovca Prešovského kraja 2023

Prešov 6. februára (TASR) - Verejnosť môže do konca týždňa (11. 2.) zasielať nominácie na Športovca Prešovského samosprávneho kraja (PSK) 2023. Kraj ocení najúspešnejších športovcov jednotlivcov a športové kolektívy, ktoré v uplynulom roku dosiahli výnimočné úspechy na domácich a medzinárodných športoviskách. Vyberie ich hodnotiaca komisia. TASR o tom informovala Lea Lehotská z oddelenia komunikácie Úradu PSK.



"Nominácie sa v aktuálnom ročníku Športovca PSK 2023 zasielajú pre osem z desiatich vyhlásených kategórií. A to konkrétne na najúspešnejších športovcov medzi jednotlivcami i znevýhodnenými športovcami a taktiež na najúspešnejšie seniorské či mládežnícke športové kolektívy," povedala Lehotská.



Verejnosť môže zaslať aj nomináciu na najúspešnejšieho trénera kraja, najúspešnejšieho žiaka strednej školy či najväčší talent do 15 rokov. Rovnako pre kategóriu Cena predsedu PSK. Všetky potrebné formuláre na nominovanie sú k dispozícii na webovom sídle kraja www.psk.sk.



Mená najúspešnejších športovcov a športových kolektívov, ďalších laureátov Športovej siene slávy PSK, ako aj najpopulárnejšieho športovca podľa internetového hlasovania, ktoré bude spustené koncom februára, spozná verejnosť v apríli. Stane sa tak počas slávnostného galavečera v historickej budove Divadla J. Záborského v Prešove.