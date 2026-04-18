Verejnosť môže zažiť ukážky zásahov záchranárskych zložiek
Podujatie je zamerané na poskytovanie prednemocničnej zdravotnej starostlivosti.
Autor TASR
Liptovská Osada 18. apríla (TASR) - Ukážky zásahov hasičských jednotiek, vyhľadávanie osôb záchranárskymi psami či praktické ukážky poskytovania prvej pomoci pod vedením odborných inštruktorov môže zažiť verejnosť v sobotu v priestore námestia pred Obecným úradom v Liptovskej Osade. Sprievodný program je súčasťou odborného edukačno-súťažného podujatia Edurescue Academy 2026. TASR o tom za organizátorov informoval Michal Haluška z tímu Edurescue.
Podujatie je zamerané na poskytovanie prednemocničnej zdravotnej starostlivosti. „Súťažné úlohy budú situované na rôznych miestach v rámci celej obce a budú simulovať realistické zásahové situácie, ako napríklad zásahy v pivničných priestoroch, horské prostredie, požiar vozidla, výbuch, aktívny strelec a ďalšie krízové scenáre,“ priblížil Haluška.
V tomto ročníku súťaží počas troch dní vyše 300 účastníkov z celého Slovenska v štyroch kategóriách - prvá pomoc, urgentná zdravotná starostlivosť, dobrovoľné hasičské zbory a študenti lekárskych fakúlt.
„Súťažné úlohy sú pripravované s dôrazom na maximálnu realitu. Súťažiaci budú riešiť ošetrenie poranených osôb až do príchodu kvalifikovanej pomoci, pričom všetky postupy musia byť vykonávané v súlade s aktuálnymi odbornými štandardmi,“ podotkol Haluška s tým, že na ich dodržiavanie dohliadajú profesionálni rozhodcovia z praxe.
Podujatie sa koná pod záštitou dekanky Fakulty zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici v spolupráci s Jesseniovou lekárskou fakultou Univerzity Komenského v Martine. Edurescue Academy 2026 spolupracuje s viacerými vzdelávacími inštitúciami a odbornými zložkami vrátane Policajného pohotovostného útvaru Banská Bystrica, krajských riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru v Žiline a Banskej Bystrici, Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (ZZS) SR, Horskej záchrannej služby a poskytovateľov ZZS.
