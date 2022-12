V Bojniciach sa na charitatívnej aukcii vydražili obrazy za 8400 eur

Bojnice 17. decembra (TASR) - Záujemcovia na charitatívnej aukcii Vianočná iskra v piatok (16.12.) v Bojniciach vydražili vybrané obrazy umelcov z hornej Nitry, detí a učiteľov zo základnej umeleckej školy (ZUŠ) za viac ako 8400 eur. Kúpou diel dražitelia podporia Nemocnicu s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach i bojnickú ZUŠ.



Viacero diel si na aukcii vydražila i umelkyňa Katarína Doničová, ktorá tak chcela podľa svojich slov podporiť dobrú vec a na dražbe mala i svoje diela. Ešte netuší, čo s vydraženými obrazmi spraví. "Musím to zvážiť, zistím, čo sa mi hodí pre moju vlastnú potrebu a podľa toho sa rozhodnem," podotkla.



Charitatívnu dražbu pripravili umelci z regiónu hornej Nitry, deti a učitelia zo ZUŠ v Bojniciach, zamestnanci NsP, ako i priatelia nemocnice a školy. S myšlienkou pripraviť charitatívnu aukciu prišiel podľa svojich slov riaditeľ nemocnice Peter Glatz, ktorý oslovil svojich priateľov v jednej z bojnických kaviarní. "Som veľmi rád, že lokálna komunita umelcov a ZUŠ v Bojniciach si to osvojila a realizovala túto myšlienku," podotkol Glatz.



Záujemcovia mohli podľa neho vydražiť 110 umeleckých diel, od obrazov, grafík, fotografií, plastík či dokonca poštovú známku. "Výťažok z diel umelcov pôjde na detské, ako i interné oddelenie nemocnice. Výťažok z obrazov od detí a učiteľov zo ZUŠ pôjde na podporu umeleckej školy," priblížil.



Myšlienku v podobe organizácie tohto typu podujatia vyzdvihol i riaditeľ bojnickej ZUŠ Jozef Baláž. Výťažok by chcela škola podľa neho použiť na rôzne potreby pre výtvarníkov, či už sú to plátna alebo farby. "Aukcia je dôkazom, že umenie vie pomáhať. Každé dielo je jedinečné, či už je to výtvarné, hudobné, tanečné, literárno-dramatické umenie. Každý umelec je jedinečný, máme v srdci niečo, čo umením rozdávame. Verím tomu, že i v našom regióne je veľa kvalitných umelcov a budú podporovaní i naďalej a možno aj vo väčšej miere ako doteraz," skonštatoval Baláž.



Aukciu pripravili organizátori po prvý raz. "Je to pokus o tradíciu spojiť lokálnych umelcov, filantropov s bojnickou nemocnicou a ZUŠ. Už teraz máme plán na minimálne dve, tri akcie v budúcom roku," dodal Glatz.