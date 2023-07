V Prievidzi sa opäť pobeží na podporu Mobilného hospicu sv. Lujzy

Prievidza 25. júla (TASR) - Verejnosť v Prievidzi opäť pobeží na podporu Mobilného hospicu sv. Lujzy. Druhý ročník akcie má za cieľ dostať do povedomia starostlivosť o nevyliečiteľne chorých v terminálnom štádiu ochorenia. Účastníci sa môžu prihlasovať do 30. augusta, podujatie bude v Lesoparku 1. septembra. Informoval o tom referent kancelárie primátorky mesta Dalibor Snoha.



Tento rok nezisková organizácia Sv. Lujza pripravila dva behy. Beh na päť kilometrov pre aktívnych bežcov a beh na jeden kilometer pre každého bez rozdielu veku a kondície.



Súčasťou behu bude opätovne aj sprievodný program. Návštevníci si tak budú môcť pozrieť vystúpenie mažoretiek Trend Prievidza, ale aj vyskúšať interaktívny stánok prevencie ako súčasť športovej zdravotníckej charitatívnej aktivity.



"Mobilný hospic funguje už od roku 2010, naším zámerom, prečo sme zorganizovali druhý ročník behu pre hospic, je, aby sa čo najviac šírila myšlienka paliatívnej starostlivosti, starostlivosti o chorého v domácom prostredí, ktorý chce zostať so svojou rodinou až do konca," načrtla za organizátorov Mária Znášiková.



Online prihlasovanie na beh bude ukončené 30. augusta tesne pred polnocou alebo v momente naplnenia účastníckeho limitu 153 bežcov pre dlhšiu trať a 200 bežcov pre kratšiu trať. "Po tomto dátume, ak nebude naplnený účastnícky limit, sa bude dať prihlásiť aj na mieste v deň pretekov," doplnil Snoha.



Podporiť mobilný hospic behom prišla počas prvého ročníka podujatia takmer stovka bežcov. Výťažok zo štartovného použije nezisková organizácia na svoju činnosť.