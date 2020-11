Verejnosť sa môže dať otestovať i v handlovskej nemocnici

Handlová 19. novembra (TASR) - Bezplatné testovanie antigénovými testami na nový koronavírus môže verejnosť absolvovať i v Handlovej. Mobilné odberové miesto tam od stredy (18. 11.) zriadila miestna nemocnica, v prvý deň ho využilo 75 záujemcov. TASR o tom vo štvrtok informovala hovorkyňa nemocnice Martina Pavliková.



"Mobilné odberové miesto je určené všetkým občanom, ktorí majú v nadväznosti na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie v Slovenskej republike vyvolanej šírením nového koronavírusu záujem o pretestovanie svojho zdravotného stavu," povedala riaditeľka nemocnice Marta Eckhardtová.



Prevádzková doba odberového miesta je od 8.00 do 14.00 h, na odbery sa obyvatelia nemusia vopred objednať, výsledok testu budú vedieť do 15 minút. "V handlovskej nemocnici je možné sa dať otestovať aj spoľahlivejším PCR testom. Túto možnosť majú pacienti s tzv. covid pasom v pondelok a štvrtok od 8.00 do 10.00 h. Pre samoplatcov je vymedzený čas v pondelok a štvrtok od 10.00 do 12.00 h a záujemcovia sa musia vopred objednať," dodala Pavliková.