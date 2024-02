Verejnosť sa môže do 19. februára uchádzať o dotácie Prešovského kraja

Prešov 9. februára (TASR) - Obce, mestá, občianske združenia, neziskové organizácie, registrované cirkvi, právnické či fyzické osoby z Prešovského kraja sa môžu do 19. februára uchádzať o finančnú podporu svojich projektov v rámci grantového programu Prešovského samosprávneho kraja (PSK). Kraj rozdelí žiadateľom dohromady štyri milióny eur. TASR o tom informovala Lea Lehotská z oddelenia komunikácie Úradu PSK.



Otvorené sú štyri grantové programy - Výzva poslancov PSK, Výzva Predsedu PSK, Výzva pre región i Výzva Participatívny rozpočet.



"Najvyššia suma je alokovaná vo Výzve pre región, ktorá vlani medzi programami chýbala. Záujemcovia sa môžu uchádzať o podporu v oblasti cyklodopravy, cestovného ruchu a pútnického turizmu, tiež kultúry, športu a sociálnych služieb. Minimálna výška dotácie je 15.000 eur, maximálna 200.000 eur," uviedla Lehotská.



Vo Výzve poslancov PSK je alokovaných 1,43 milióna eur a vo Výzve predsedu PSK 440.000 eur. V oboch dotačných programoch môžu záujemcovia žiadať minimálne 500 eur a maximálne 5000 eur. A to v programe šport, kultúra, sociálne služby, rodinná samospráva, podpora životného prostredia a podpora služieb v zdravotníctve.



"Ďalších 130.000 eur je určených pre Výzvu Participatívny rozpočet, ktorá je zameraná na realizáciu verejnoprospešných projektov a všeobecne prospešných služieb. A to s cieľom zapojiť do rozhodovania o víťazných zámeroch aj verejnosť. Kraj podporí projekty a iniciatívy v oblasti inovácie existujúcej alebo vytvorenia novej verejnej služby vo verejnom priestore. Tiež dá šancu projektom v oblasti revitalizácie verejných priestorov či tým, ktoré chcú budovať komunitnú infraštruktúru vo verejnom priestore," vysvetlila Lehotská.



Oprávnenými žiadateľmi v tejto výzve sú občianske združenia, neziskové organizácie, Slovenská rada rodičovských združení, registrované cirkvi alebo náboženské spoločnosti, ktoré majú sídlo na území Prešovského kraja, či tam vykonávajú svoju činnosť. Výška dotácie na jednu žiadosť je stanovená na 10.000 eur. Záujemcovia majú na predloženie žiadosti rovnako čas do 19. februára. Projekty budú následne zverejnené 15. marca. O tri dni neskôr sa spustí hlasovanie verejnosti, ktoré potrvá do 31. marca. Výsledky budú známe do desiatich dní.



Všetky informácie o dotačných programoch PSK nájdu záujemcovia na webe samosprávy www.psk.sk.