Verejnosť sa môže rozlúčiť so zosnulým kardinálom Tomkom v Bratislave

Bratislava 12. augusta (TASR) - Verejnosť sa môže so zosnulým kardinálom Jozefom Tomkom rozlúčiť v piatok od 9.00 h do 12.00 h v Katedrále sv. Martina v Bratislave. Po 12.00 h sa uskutoční svätá omša za dušu zosnulého Tomka. Celebrovať ju bude predseda Konferencie biskupov Slovenska, bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský.



Na rozlúčke sa v piatok dopoludnia zúčastní aj prezidentka SR Zuzana Čaputová, predseda Národnej rady SR Boris Kollár (Sme rodina) a premiér Eduard Heger (OĽANO). V katedrále bude k dispozícii aj kondolenčná kniha.



Rozlúčka sa v hlavnom meste uskutoční aj v sobotu (13. 8.), a to v čase od 9.00 do 12.00 h. Svätá omša bude rovnako o 12.00 h, hlavným celebrantom bude opäť Zvolenský. Koncelebrovať by mali napríklad žilinský biskup Tomáš Galis a Vladimír Fekete, biskup Apoštolskej prefektúry Azerbajdžan.



Vo Vatikáne sa s Tomkom rozlúčili vo štvrtok (11. 8.). Zádušnej svätej omši v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne predsedal za účasti pápeža Františka, čelných predstaviteľov Svätej stolice, slovenského biskupského zboru a diplomatických predstaviteľov dekan kardinálskeho kolégia, kardinál Giovanni Battista Re. Svätý Otec sa zúčastnil na celej slávnosti a osobne viedol záverečný obrad posledného odporúčania a rozlúčky. Následne vo štvrtok popoludní previezli pozostatky Tomka na Slovensko.



Veriaci sa s Tomkom budú môcť rozlúčiť v nedeľu a pondelok (14. - 15. 8.) aj v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach.



Omša s pohrebnými obradmi sa uskutoční v utorok 16. augusta so začiatkom o 11.00 h. Hlavným celebrantom bude emeritný pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka. Tomko bude pochovaný v Katedrále svätej Alžbety v Košiciach, kde má pripravenú hrobku.



Tomko bol najstarším členom kolégia kardinálov. Zomrel vo veku 98 rokov v pondelok (8. 8.) vo svojom byte v Ríme, kde sa oňho starali Milosrdné sestry svätého Vincenta de Paul (satmárky). Tomko je najstarším členom kardinálskeho zboru a jediným slovenským kardinálom.