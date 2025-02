Verejnosť môže súťažiť o najkrajšie zábery Prešovského kraja

Prešov 27. februára (TASR) - Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Severovýchod Slovenska vyhlásila 13. ročník fotografickej súťaže Choď a foť. Súťaž je určená amatérskym i profesionálnym fotografom. Ich úlohou je zachytiť krásy a zaujímavosti Prešovského kraja. Novinkou aktuálneho ročníka súťaže je kategória venovaná pamiatkam a lokalitám zapísaným v UNESCO. TASR o tom informovala Barbora Čechová z KOCR Severovýchod Slovenska.



O víťazoch opäť podľa nej rozhodne odborná porota, ktorej predsedá fotograf Ján Štovka. Každoročne sú členmi poroty uznávaní fotografi, ľudia z umeleckej sféry a šoubiznisu.



Všetky súťažné fotografie musia byť zhotovené na území Prešovského kraja. Vyhlásených je sedem kategórií - Príroda, Kultúra, tradície a história, Šport a voľnočasové aktivity, Black and white, Človek a kraj, Architektúra a špeciálna kategória je v roku 2025 venovaná pamiatkam a lokalitám zapísaným v UNESCO.



"Na území Prešovského samosprávneho kraja sa nachádzajú štyri lokality zapísané do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Každá lokalita je tvorená viacerými objektmi. Kultúrne dedičstvo UNESCO v kraji je zastúpené drevenými kostolmi v Hervartove, Bodružali, Ladomirovej a Kežmarku. Ďalej je to historické jadro mesta Bardejov a objekty v lokalite Levoča, Spišský hrad a kultúrne pamiatky okolia. Prírodné dedičstvo UNESCO tvoria Karpatské bukové pralesy. Všetky tieto lokality sú mimoriadne cenné, turisticky zaujímavé a sme zvedaví na ich rozmanité stvárnenie prostredníctvom fotografie," uviedol výkonný riaditeľ KOCR Severovýchod Slovenska Martin Janoško.



Uzávierka súťaže je 12. októbra 2025. Každý fotograf môže do súťaže zaslať spolu maximálne sedem snímok. KOCR Severovýchod Slovenska udelí v závere súťaže okrem cien pre každú kategóriu aj Grand Prix, Cenu predsedu poroty, Cenu Severovýchod Slovenska a Cenu verejnosti.



Uplynulý 12. ročník súťaže prekonal podľa Čechovej predošlé roky, do súťaže bolo prihlásených 1060 záberov od 245 fotografov. Okrem Slovákov mali zastúpenie aj Poliaci a Česi.



Finálové a víťazné zábery tvoria každý rok putovnú výstavu, ktorá sa presúva na rôzne miesta Slovenska i do zahraničia. Aktuálnu výstavu tvorí 60 fotografií. Z prešovského Múzea Solivar sa výstava od 3. marca presunie do Domu kultúry v Snine, následne do Svidníka, Spišskej Belej a na ďalšie miesta. Viac informácií nájde verejnosť na webstránke www.severovychod.sk.