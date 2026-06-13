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Sobota 13. jún 2026
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Verejnosť v Topoľčanoch sa môže uchádzať o peniaze z rozpočtu

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Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Mesto podporí predovšetkým projekty zamerané na nové miestne aktivity i revitalizáciu verejného priestoru.

Autor TASR
Topoľčany 13. júna (TASR) - Obyvatelia Topoľčian sa môžu aj tento rok uchádzať o financie z participatívneho rozpočtu mesta. Ako informovala radnica, projekty zamerané na skrášlenie a zlepšenia života v meste je možné podávať do 19. júla.

Mesto podporí predovšetkým projekty zamerané na nové miestne aktivity i revitalizáciu verejného priestoru. Financie môžu získať projekty, ktoré sú zamerané na rozvoj komunít a susedských vzťahov aj na vznik nových i podporu existujúcich verejných služieb.

Formulár na podanie projektu je možné získať v kancelárii prvého kontaktu na mestskom úrade alebo online na adrese www.urobmemestolepsim.sk. „Mesto netvoria len budovy a ulice. Tvoria ho predovšetkým ľudia a ich nápady. Ak má niekto víziu, ktorá môže spraviť Topoľčany lepším miestom pre život, nech neváha. Zapojiť sa môžu fyzické osoby, občianske združenia alebo neziskové organizácie,“ doplnila radnica.
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