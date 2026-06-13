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Verejnosť v Topoľčanoch sa môže uchádzať o peniaze z rozpočtu
Mesto podporí predovšetkým projekty zamerané na nové miestne aktivity i revitalizáciu verejného priestoru.
Autor TASR
Topoľčany 13. júna (TASR) - Obyvatelia Topoľčian sa môžu aj tento rok uchádzať o financie z participatívneho rozpočtu mesta. Ako informovala radnica, projekty zamerané na skrášlenie a zlepšenia života v meste je možné podávať do 19. júla.
Mesto podporí predovšetkým projekty zamerané na nové miestne aktivity i revitalizáciu verejného priestoru. Financie môžu získať projekty, ktoré sú zamerané na rozvoj komunít a susedských vzťahov aj na vznik nových i podporu existujúcich verejných služieb.
Formulár na podanie projektu je možné získať v kancelárii prvého kontaktu na mestskom úrade alebo online na adrese www.urobmemestolepsim.sk. „Mesto netvoria len budovy a ulice. Tvoria ho predovšetkým ľudia a ich nápady. Ak má niekto víziu, ktorá môže spraviť Topoľčany lepším miestom pre život, nech neváha. Zapojiť sa môžu fyzické osoby, občianske združenia alebo neziskové organizácie,“ doplnila radnica.
Mesto podporí predovšetkým projekty zamerané na nové miestne aktivity i revitalizáciu verejného priestoru. Financie môžu získať projekty, ktoré sú zamerané na rozvoj komunít a susedských vzťahov aj na vznik nových i podporu existujúcich verejných služieb.
Formulár na podanie projektu je možné získať v kancelárii prvého kontaktu na mestskom úrade alebo online na adrese www.urobmemestolepsim.sk. „Mesto netvoria len budovy a ulice. Tvoria ho predovšetkým ľudia a ich nápady. Ak má niekto víziu, ktorá môže spraviť Topoľčany lepším miestom pre život, nech neváha. Zapojiť sa môžu fyzické osoby, občianske združenia alebo neziskové organizácie,“ doplnila radnica.