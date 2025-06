Verejnosť sa môže v Myjave zapojiť do krojovaného sprievodu mestom

Myjava 10. júna (TASR) - Verejnosť sa môže zapojiť do tradičného krojovaného sprievodu mestom Myjava, ktorý sa uskutoční v rámci 65. ročníka Medzinárodného folklórneho festivalu (MFF) Myjava 2025. Podmienkou je prísť v kroji alebo v dobovom odeve. Sprievod sa začne 21. júna o 10.30 h na Námestí Milana Rastislava Štefánika pri Hoteli Štefánik. Zoradenie prebehne už o 10.00 h. TASR to uviedol hovorca mesta Marek Hrin.



Podujatie predstaví zúčastnené folklórne súbory a skupiny z rôznych regiónov Slovenska i zo zahraničia. „Chceme dať priestor všetkým, ktorí majú k ľudovému odevu vzťah a chcú sa pochváliť krásou kroja zo svojho regiónu. Veríme, že týmto krokom oslovíme najmä mladú generáciu,“ uviedlo Centrum tradičnej kultúry v Myjave, ktoré je spoluorganizátorom podujatia.



Festival sa začne 18. júna, potrvá do 22. júna. Súčasťou bude viac ako 40 vystúpení s približne 2000 účinkujúcimi zo šiestich krajín sveta. Novinkou je, že aktuálny ročník sa bude konať pod záštitou Slovenskej komisie pre UNESCO. Festival je vhodný pre všetky vekové kategórie. Premávať bude kyvadlová doprava vo vybraných časoch medzi myjavskou mestskou časťou Turá Lúka, autobusovou stanicou v Myjave a festivalovým areálom Trnovce.



Organizátorom MFF je mesto Myjava v spolupráci s Centrom tradičnej kultúry Myjava, so Slovenským národným múzeom - Múzeom Slovenských národných rád v Myjave. MFF Myjava je aj členom Medzinárodnej rady organizátorov folklórnych festivalov a ľudového umenia (CIOFF) a má status CIOFF International Festival.



Predchodcom MFF Myjava boli Krajské letné slávnosti piesní a tancov v Piešťanoch z roku 1953. Festival sa nekonal každoročne a často sa menilo i miesto konania. Jeho cesta viedla z Piešťan cez Vrbové až do Krakovian. Prvý festival sa v Myjave konal pod názvom Západoslovenské folklórne slávnosti v roku 1976.